EU eleva el tono contra el narco: Advierte de acciones unilaterales si países ‘no cumplen con su parte’

Washington afirma que seguirá apoyando a sus aliados para fortalecer sus capacidades de combate contra el crimen organizado. (Foto: EFE)

Estados Unidos elevó el tono frente al narcotráfico en América, al advertir que está dispuesto a emprender acciones militares unilaterales si los países de la región no refuerzan el combate contra las organizaciones criminales transnacionales.

El mensaje quedó plasmado en la Estrategia Nacional de Defensa 2026, publicada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, documento que redefine las prioridades de seguridad nacional bajo la administración del presidente Donald Trump.

El texto sostiene que las amenazas a la seguridad estadounidense ya no se limitan a sus fronteras físicas, sino que se gestan “más profundamente en el hemisferio”, donde operan organizaciones narcoterroristas responsables del tráfico de drogas sintéticas y otras sustancias que, según el documento, han causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos.

En este contexto, Washington plantea una doble vía: reforzar la cooperación con países aliados para debilitar a estos grupos criminales, pero sin descartar el uso de la fuerza de manera independiente si dichos socios “no pueden o no cumplen con su parte”.

La advertencia tiene implicaciones directas para América Latina y, en particular, para países clave en las rutas del narcotráfico, como México, en un momento en el que la relación entre seguridad, migración y defensa vuelve al centro del debate regional.

Narcotráfico, una amenaza directa al territorio estadounidense

La Estrategia Nacional de Defensa 2026 señala que, durante décadas, la política exterior de Estados Unidos descuidó la defensa del territorio nacional, bajo la premisa de que las amenazas tradicionales habían disminuido.

Sin embargo, el documento sostiene que esa visión permitió el fortalecimiento de narcoterroristas en el hemisferio occidental.

Según el Departamento de Guerra, el ingreso masivo de narcóticos por la frontera ha “envenenado a cientos de miles de estadounidenses”, mientras que los grupos criminales han acumulado poder económico y territorial suficiente para ser designados como organizaciones terroristas extranjeras.

El presidente Donald Trump ha advertido en varias ocasiones de ataques por tierra contra el narcotráfico en países como México, debido a que, asegura, el “gobierno le tiene miedo” y no hacen lo suficiente para detenerlos.

Cooperación regional… con límites

Washington afirma que seguirá apoyando a sus aliados para fortalecer sus capacidades de combate contra el crimen organizado. No obstante, el documento subraya que esta cooperación no será incondicional.

“Si nuestros socios no pueden o no cumplen con su parte, estaremos preparados para actuar de forma decisiva por nuestra cuenta”, señala la estrategia, en uno de los pasajes más contundentes del texto.

Esta postura se enmarca en la prioridad denominada “Defender el territorio estadounidense”, considerada uno de los ejes centrales de la política militar de la actual administración.

EU ha hundido lanchas en el Pacífico como estrategia contra el narcotráfico. (Foto: EFE) (@Southcom/EFE)

Operaciones militares como advertencia

El Departamento de Guerra cita explícitamente la Operación ABSOLUTE RESOLVE como ejemplo de la disposición de Estados Unidos para actuar de manera directa contra actores vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

La Operación Determinación Absoluta capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela, y lo trasladó arrestado, junto a su esposa Cilia Flores, a Estados Unidos.

Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a EU el 3 de enero pasado. (Foto: EFE) (Stringer/EFE)

El documento también menciona la Operación SOUTHERN SPEAR, señalada como evidencia de que el gobierno de Trump está “seriamente comprometido” con impedir que los narcoterroristas trafiquen drogas letales hacia Estados Unidos y con llevar a sus líderes ante la justicia.

En noviembre de 2025, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció la operación militar de nombre ‘Southern Spear’ (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presentaba en un momento marcado por la creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

El Departamento de Guerra concluye que el combate al narcotráfico internacional ya no es solo un asunto de seguridad pública, sino un componente central de la defensa nacional estadounidense.