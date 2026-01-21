Trump no exigió entrega de 37 narcos, aclara Sheinbaum; ‘Se pone a México por encima de todo’

Entre los narcotraficantes entregados a EU está 'El Señor de la Silla', un capo capturado en el último día de 2025.

La tercera entrega de narcotraficantes a Estados Unidos no fue solicitada por el presidente Donald Trump en la llamada que tuvo la semana pasada, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 21 de enero.

La mandataria remarcó que la ‘última palabra’ en la de expulsión de los 37 operadores del narcotráfico fue del Consejo Nacional de Seguridad. “Es una decisión de conveniencia para México, es importante para el país en términos de seguridad nacional”.

Sheinbaum añadió que México recibió una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para el traslado de los capos. “Muchos de ellos eran extraditables, pero es una decisión que tienen que ver con un análisis de México, no es de que ‘nos los piden y ahí van’“, comentó en la ‘mañanera’ de este 21 de enero.

La entrega de miembros del crimen organizado forma parte de los acuerdos que México y EU tienen como parte del “entendimiento bilateral” en el combate al narco. “Se pone primero a México por encima de todo. Es una decisión soberana”, remarcó.

¿Quiénes son los 37 narcos que fueron entregados a EU?

Entre los capos expulsados estaba Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’, delincuente que fue atrapado en un operativo en Sinaloa en el último día de 2025.

Pedro Inzunza, el primer narcotraficante acusado por el delito de narcoterrorismo en Estados Unidos, quedó parapléjico por un balazo cuando trabajaba como escolta de Arturo Beltrán Leyva.

Otro narcotraficante expulsado a EU fue ‘El Delta 1′, jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y ligado al asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco.

De acuerdo con fuerzas de seguridad, Armando ‘N’ era líder de Los Deltas, un comando del CJNG ligado al campo de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco y señalado por tráfico de drogas sintéticas principalmente hacia la Unión Americana.

México también expulsó a ‘La Señora’, la única mujer en la tercera entrega de narcos a EU. María del Rosario ‘N’ es acusada de los delitos de tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de alto poder.

Esta es la lista completa de los 37 criminales puestos a disposición del Departamento de Justicia de EU: