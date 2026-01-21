María del Rosario: La inevitable caída de ‘La Señora’, la única mujer entregada a EU por narcotráfico

La Señora es la primera mujer acusada de narcoterrorismo por Estados Unidos. Este 20 de febrero fue entregada a ese país.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias ‘La Señora’ se convirtió en un caso atípico dentro del mapa del narcotráfico. Con 39 años, su nombre apareció en acusaciones federales en Estados Unidos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, además de lavado de dinero. Autoridades estadounidenses la identifican como presunta operadora del CJNG, con un rol activo en la logística criminal entre México y la frontera de Texas.

Su relevancia no solo radica en los cargos, sino en el perfil. Navarro Sánchez es la única mujer de los 37 operadores del narco entregados a EU.

Tiene una causa penal que involucra tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de alto poder. El caso abrió un debate sobre el papel de mujeres en estructuras operativas del crimen organizado.

En mayo de 2025, un juez federal en Jalisco concedió una suspensión de plano para frenar su extradición inmediata, al determinar que debía agotarse el procedimiento legal correspondiente. La resolución no analiza el fondo del caso, pero detuvo cualquier entrega exprés a autoridades estadounidenses.

María del Rosario Navarro Sánchez y su papel dentro del CJNG

Según la acusación formal presentada por un gran jurado federal en El Paso, Texas, el 13 de septiembre de 2023, María del Rosario Navarro Sánchez coordinó el envío de pastillas de metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos. La información fue difundida por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas.

La imputación señala que utilizó como mensajero a Bryan Alexis Muñoz Castro, ciudadano estadounidense de 20 años, quien fue detenido con 2.5 kilogramos de metanfetamina, 300 gramos de fentanilo y más de seis mil dólares en efectivo. Esta información proviene de reportes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

¿De qué se le acusa a ‘La Señora en Estados Unidos?

La Fiscalía estadounidense atribuye a Navarro Sánchez dos cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas y dos más relacionados con armas de fuego. De acuerdo con la acusación, también coordinó la compra ficticia de armamento en Estados Unidos, incluyendo rifles AK-47 y rifles Barrett calibre .50, operación detectada por la ATF.

De ser declarada culpable, enfrentaría penas que van de 10 años de prisión hasta cadena perpetua por los cargos de drogas, y hasta 15 años por cada delito relacionado con armas.

‘La Señora’ y los 36 operadores del narco entregados a EU no tendrán pena de muerte.

México entrega a EU a ‘La Señora’, la primera mujer narcoterrorista

Navarro Sánchez fue detenida a inicios de mayo de 2025 en el municipio de Magdalena, Jalisco, junto con Moisés Navarro Orozco. Tras su captura, un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México emitió una orden de detención provisional con fines de extradición, fechada el 29 de abril de 2025.

Este martes 20 de enero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch anunció que el Gobierno trasladó a 37 operadores del narcotráfico en México. Entre ellos se encontraba ‘La Señora’, la única mujer entregada al país de Donald Trump.