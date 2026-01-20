Próximo destino cárceles de EU: Ellos son los 37 narcos que México le entregó a Trump

Marinos, agentes de la Guardia Nacional y otros elementos trasladaron a reos desde El Altiplano.

La tercera entrega de narcos de México a Estados Unidos incluye a líderes del tráfico de drogas que se encontraban presos en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Este ‘paquete’ de líderes de narcotráfico está encabezado por Pedro Inzunza Noriega, alias ‘El Señor de la Silla’, detenido el 31 de diciembre pasado.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la tercera entrega de narcos de México a EU “se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”.

Además, las autoridades de México y Estados Unidos acodaron que ninguno de los 37 criminales entregados este martes 20 de enero será sentenciado a la pena de muerte en Estados Unidos.

El gobierno de México realizó la entrega de 37 presuntos delincuentes vinculados al crimen organizado. (Gabinete de Seguridad)

¿Quiénes son los 37 líderes del narco que México entregó a Estados Unidos?

Tras el traslado de Rafael Caro Quintero, en la primera entrega, y del ‘Cuini’ y de ‘La Tuta’, en el segundo envío de narcos de México a Estados Unidos, las autoridades mexicanas difundieron una primera lista de los líderes del tráfico de drogas que fueron trasladados a cárceles de Estados Unidos.

Entre las personas trasladadas se encuentran:

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste” con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

La lista completa de los presuntos delincuentes no ha sido revelada por las autoridades hasta el momento, sin embargo, lo anterior son los perfiles más destacados que se mencionó. Ha la fecha el gobierno mexicano entregó 92 criminales, algunos que llevaban años sin una sentencia firme por las autoridades nacionales.

¿Quiénes son los otros narcos mexicanos entregados a EU?

Durante 2025, fueron enviados, en dos ocasiones diferentes, a narcotraficantes como parte de la colaboración del gobierno de EU, en medio de tensiones ante la solicitud para dar resultados para combatir al crimen organizado que exige Donald Trump.

Rafael Caro Quintero, alias ‘Don Rafa’, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”. M: Tráfico de Drogas.

Vicente Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Viceroy’, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”. M: Tráfico de drogas.

Antonio Oseguera Cervantes, ‘Tony Montana’, principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas.

Oscar Omar Treviño Morales, ‘El Z-42′, ex líder de ‘Los Zetas’, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40′, ex líder de ‘Los Zetas’ y fundador del Cártel del Noreste. Tráfico de drogas.

José Alberto García Vilano, alias ‘La Kena’, líder del grupo de 'Los Ciclones' con operaciones en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG).

José Bibiano Cabrera, ‘El Durango’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, de la facción de ‘Los Chapitos’ con operaciones en Altamar, Sonora.

Luis Gerardo Méndez, ‘El Tío’, miembro de ‘Los Aztecas’, brazo armado de ‘La Línea’, actualmente ‘La Empresa’, con operaciones en Chihuahua.