Autoridades cerca de los pasos de ‘El Chapo’ Isidro: Capturan a ‘El Señor de la Silla’ tras operativo

La tarde de este 31 de diciembre, se reportó un fuerte operativo en la colonia Guadalupe , en Culiacán, donde se detuvo a dos mandos del Cártel de Sinaloa.

Diciembre no ha sido un buen mes para los líderes del Cártel de Sinaloa, que en menos de dos semanas ha padecido bajas importantes de sus líderes.

El último golpe se trató de Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de las Sillas’, segundo al mando de la célula que dirige Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

De acuerdo con un comunicado de la Marina, ‘El Señor de las Sillas’ fue detenido junto a tres personas más.

El pasado mayo, Estados Unidos acusó por narcoterrorismo.

Según las autoridades estadounidenses, ‘El Señor de las Sillas’ está acusado ​​de narcotráfico y lavado de dinero, específicamente de traficar cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos.

Celebran Año Nuevo entre operativos y balaceras

Este 31 de diciembre, mientras los culichis se preparaban para la celebración de Año Nuevo, en la colonia Guadalupe en Culiacán, se reportó un fuerte operativo por aire y tierra.

Alrededor de las 15:00 horas, los ciudadanos, que viven desde hace un año los embates de la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos, denunciaron la presencia de un helicóptero de la Marina.

“Vean el contraste por un lado un helicóptero artillado de la marina y un vehículo particular con piñata para celebrar el año nuevo . Así es la vida en Culiacan, sinaloa entre operativos que se normalizan ante la violencia en la ciudad”, se lee en una publicación en X.

Operativo Culiacán La movilización de un helicóptero de la Marina provocó terror entre los habitantes de Culiacán, quienes se preparan para la celebración de Año Nuevo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quienes trasladaron por tierra a los líderes detenidos.

Cártel de Sinaloa sufre importantes bajas en Navidad

La semana ‘de terror’ comenzó desde el domingo 21 de diciembre, cuando fue asesinado Oscar Medina, alias ‘El Panu’, durante un ataque directo en el restaurante Luau de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

Al inicio hubo versiones encontradas sobre si realmente se trataba del colaborador de Los Chapitos, mientras que la Fiscalía confirmó su identidad el jueves 25 de diciembre.

El miércoles 24 de diciembre también se dio a conocer que Alan Gabriel Núñez,operador de Los Chapitos, fue asesinado en un fraccionamiento de Culiacán.

Ese mismo día de Nochebuena se dio a conocer que César ‘N’, alias ‘El Valdo’, uno de los operadores de Los Chapitos fue sentenciado a 20 años de cárcel por delincuencia organizada.

‘El Valdo’ también habría participado en el llamado Culiacanazo de 2019, cuando se realizó la primera entrega y posterior liberación de Ovidio Guzmán, quien actualmente está preso en EU.

Uno de los golpes más duros contra Los Chapitos fue la detención y el posterior traslado a Puente Grande del suegro y cuñado de Iván Archivaldo.

Ambos fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, que es la zona donde fungían como operadores financieros para el Cártel de Sinaloa.

Mario Alfredo ‘N’, alias ‘El 7’ y Mario Lindoro, alias ‘El Niño’ fueron aprehendidos como parte de un operativo en el que también se aseguraron dosis de droga, armas de fuego, cargadores y dinero.