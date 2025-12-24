Asesinan a Alan Gabriel Nuñez, operador de ‘Los Chapitos’; DEA ofrecía 1 mdd por su ‘cabeza’

Alan Gabriel Núñez era uno de los hombres más buscados por la DEA y operador de Los Chapitos. (DEA)

Autoridades de Sinaloa reportaron el asesinato de Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos y por quien la DEA de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 1 millón de dólares.

El cuerpo de Núñez fue hallado muerto en un fraccionamiento en Cualiacán, a tan solo unos metros de las oficinas de gobierno del estado, según información de la periodista Paola Rojas.

Los reportes policiales indican que la víctima tenía heridas de arma de fuego y estaba atado de pies y manos.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares confirmaron su identidad.

¿Qué sabemos de Alan Gabriel Núñez, operador de ‘Los Chapitos’?

Alan Gabriel Núñez era buscado por la DEA debido a los siguientes delitos: conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para el lavado de dinero.

Fue en marzo de 2023 cuando Nuñez ingresó a dicha lista de la DEA. En su ficha, las autoridades de EU detallan que el operador de Los Chapitos es de origen hispano y nació en 1993.

Sin embargo, no hay mayor información personal de él, pero se le relaciona con distintos hechos ilícitos.

El Departamento de Estado de EU señaló a Alan Gabriel Núñez como quien suministraba cerca de 20 mil pastillas de fentanilo y hasta 5 kilos de polvo de esta droga, recién considerada por Donald Trump como un arma de destrucción masiva.

¿Qué actividades hacía Alan Gabriel Núñez con ‘Los Chapitos’?

La dependencia agregó que Núñez estaba encargado de negociar la entrega de grandes cantidades de fentanilo en polvo que sería trasladado de México a Estados Unidos.

“Aproximadamente el 18 de marzo de 2023, Núñez Herrera acordó entregar fentanilo en Los Ángeles a través de un asociado. En 2023, en el estacionamiento de un restaurante en Los Ángeles, Núñez Herrera arregló que un asociado entregara a un comprador aproximadamente nueve kilogramos de fentanilo en polvo. Las entregas de fentanilo fueron posteriormente incautadas por la DEA”, indicó el Departamento de Estado.

En abril, un juez de Nueva York realizó una acusación formal en contra de Alan Gabriel Núñez por dichos delitos.

El asesinato de Núñez ocurre mientras aumenta el ‘cerco’ hacia Los Chapitos con la aprehensión de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias ‘El 7’, y Mario Lindoro Elenes, ‘El Niño’, quienes son identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

Además, días antes fue asesinado Óscar Medina, alias ‘El Panu’, uno de los brazos derechos de ‘Los Chapitos’. Medina fue atacado en el restaurante Luau de la Zona Rosa en la Ciudad de México.