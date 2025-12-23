‘El Panu’ fue ‘una fichita’ que habría estado en el ‘Culiacanazo’: ¿En qué otros delitos participó?

Óscar Medina, alias 'El Panu', utilizaba métodos violentos para ampliar el territorio de 'Los Chapitos' en distintos estados.

Óscar Medina, alias ‘El Panu’, quien habría sido asesinado durante una balacera en el restaurante Luau de la Zona Rosa, en CDMX, tiene un historial delictivo relacionado con 'Los Chapitos’, en Sinaloa.

‘El Panu’ era uno de los operadores más cercanos de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien permanece prófugo.

Uno de los hechos delictivos en los que habría participado fue en el llamado ‘Culiacanazo’ de 2019, cuando ocurrió la primera detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’, de acuerdo con el periodista Angel Hernández.

La fiscalía de Estados Unidos informó que Óscar Medina era el encargado de la expansión territorial de Los Chapitos en zonas de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

Así operaba ‘El Panu’, uno de los líderes más cercanos a ‘Los Chapitos’

Medina tenía un papel clave en el Cártel de Sinaloa y su estrategia era el uso de la violencia e incluso es señalado por Estados Unidos de participar en torturas y ejecuciones de rivales, entre ellas asesinatos de Los Zetas en 2017.

Además, se le relaciona con el homicidio de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y el ataque a las oficinas de la Fiscalía de Chihuahua en 2022.

Por ser uno de los principales operadores de ‘Los Chapitos’ daba órdenes a integrantes del grupo delictivo como Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’ y Jorge Humberto Figueroa, alias ‘El 27’, para la coordinación de sicarios y logística de la organización criminal.

Como resultado de todos estos hechos delictivos, Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 4 millones dólares por información que llevara a su captura.

¿Qué sabemos sobre ‘El Panu’?

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no han confirmado la identidad de ‘El Panu’, pero las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia del restaurante Luau, en la Zona Rosa, como parte de las investigaciones.

La mujer que lo acompañaba dijo que su nombre era Óscar Ruiz, pero las investigaciones se centran en, si en realidad era Oscar Medina.

De ser así, el vínculo entre ‘El Panu’ y el Cártel de Sinaloa habrían sido el principal motivo del ataque en su contra al ser uno de los más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán.

Medina habría comenzado en el cártel como sicario hasta escalar dentro de la organización criminal y convertirse en uno de los comandantes regionales para la protección de líderes y cargamentos, así como la coordinación de operaciones violentas y tráfico de drogas, como el fentanilo hacia Estados Unidos.