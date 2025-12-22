Balacera en la Zona Rosa: ¿Quiénes son las víctimas del restaurante Luau? Esto dice la Policía de CDMX

Dos hombres y una mujer originarios de Sinaloa son las víctimas de la balacera ocurrida en un restaurante de la Zona Rosa en CDMX.

Horas después de la balacera en el restaurante Luau, de la Zona Rosa, la Policía de CDMX reveló la identidad de las tres víctimas del ataque.

Las tres personas que fueron víctimas del ataque a balazos son: Óscar Ruiz Domínguez, quien falleció al interior del restaurante Luau, Fabián Valenzuela Montoya, quien resultó herido durante la balacera, y María José, quien se encontraba con los dos hombres.

La balacera en el restaurante Luau ocurrió la noche del domingo 21 de diciembre.

¿Qué sabemos de las víctimas del ataque en un restaurante de la Zona Rosa?

De acuerdo con las declaraciones de María José, ella era pareja de Óscar Ruiz Domínguez. Además, es prima de Fabián Valenzuela Montoya.

La mujer señaló que su novio es un empresario hotelero en Sinaloa, estado del que son originarios los tres.

Hasta ahora, la Policía de CDMX no ha revelado las líneas de investigación sobre la balacera en el restaurante Luau ni el posible móvil del ataque.

Versiones extraoficiales indican que Oscar Ruíz Domínguez sería un operador de ‘Los Chapitos’; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información.

Así fue la balacera en el restaurante Luau

La noche del domingo, dos hombres armados ingresaron al restaurante Luau, ubicado en la calle de Niza, esquina con Hamburgo, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras irrumpir en el lugar, los hombres armados sacaron las pistolas y se dirigieron directo a la mesa donde estaban las tres víctimas.

Una vez que identificaron a una de las personas, comenzaron a disparar. Los clientes del lugar escucharon varios balazos.

Después del ataque, los agresores salieron del restaurante Luau y abordaron una motocicleta para escapar.

El personal del restaurante avisó a las autoridades. Durante los primeros minutos después de la llegada de la Policía, comenzaron con las investigaciones y se revisaron las cámaras de seguridad de la zona para tratar de establecer la ruta de escape de los dos agresores en la CDMX.