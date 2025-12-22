Bad Bunny se disculpa con J Balvin en último concierto del ‘Conejo malo’ en CDMX: ‘Te respeto y te quiero’

Bad Bunny invitó a J Balvin a cantar con él durante su última presentación en el Estadio GNP Seguros. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX terminaron y en la última fecha la sorpresa fue más allá de una canción, se trató de la reconciliación del ‘Conejo malo’ con J Balvin.

El cantante colombiano subió al escenario no solo para interpretar algunos temas junto a Benito, también para dedicarle unas palabras y ofrecerse disculpas de manera mutua.

La octava presentación de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros también contó con la presencia de Natanael Cano para interpretar ‘Soy el diablo’.

¿Cómo fue la reconciliación de J Balvin y Bad Bunny?

Los rumores de una posible participación de J Balvin en el concierto de Bad Bunny surgieron cuando el intérprete de ‘Sigo extrañándote’ publicó unas imágenes de su visita a la Basílica de Guadalupe a principios de diciembre.

Después José Osorio (nombre real de J Balvin) concedió una entrevista con Ibai en la cual aseguró que le “encantaría” cantar de nuevo junto a su “amigo Benito”.

Y para sorpresa de todos sus seguidores, los rumores fueron ciertos, pues en el concierto del pasado 21 de diciembre, aparecieron juntos en el escenario.

Los temas que interpretaron fueron 4, pertenecientes al disco Oasis (que lanzaron en conjunto) y se trató de ‘La canción’, ‘Si tu novio te deja sola’, ‘Qué pretendes’ y ‘I Like it’.

Al terminar su participación ambos se abrazaron y posteriormente J Balvin dirigió unas palabras a su compañero dejando claro que esperaba dejar “el pasado atrás”:

“Bueno, hermano, sabes que estoy supremamente orgulloso de ti, por lo que hace y representa, nos lleva a los latinos por todo el mundo, es un hombre íntegro, trabajador, siempre supe que iba a convertirse en el más grande de la historia (...) Me inspiraste desde la distancia, te admiro y te quiero”.

La respuesta de Bad Bunny fue similar y con emotividad contestó: “El sentimiento es mutuo, te respeto y te quiero mucho, si en algún momento falté, discúlpame, hace unas semanas tuvimos una conversación hace varias semanas, pero esperamos el momento perfecto y fue aquí en México, ahora unimos este país con Colombia y Puerto Rico”.

¿Por qué se distanciaron J Balvin y Bad Bunny?

La última vez que J Balvin y Bad Bunny compartieron el escenario fue en 2021, a dos años de lanzar su disco colaborativo Oasis.

Aunque ninguno de los dos cantantes del género urbano informaron el motivo de su pelea, presuntamente todo se remontó a cuando Balvin criticó a los Latin Grammy por no incluir al reggaetón, a lo que Residente lo criticó por su música y por sus acciones en una sesión junto al Dj argentino Bizarrap.

Bad Bunny tomaría partido en contra del colombiano para respaldar al puertorriqueño y en su tema 'Thunder and Lighting’ menciona la frase ‘el amigo de todos’, que supuestamente fue dirigida contra Balvin.

Además, esta polémica coincide con el mismo periodo en el cual ellos dejaron de hablarse y comenzaron con la distancia que finalizó hasta cuatro años después.