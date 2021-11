Residente vs. J. Balvin: Polémicas de los Latin Grammy que 'calentaron' los ánimos

Los momentos previos de los Latin Grammy en su edición 22 han estado marcados por la polémica protagonizada por J.Balvin y Residente ya que mientras que el primero llamó a boicotear los premios por la falta de inclusión al género de reggaetón, el segundo le cuestionó sus acciones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, se expresó el colombiano en su cuenta de Twitter al poco tiempo que se dieron a conocer a los nominados para 2021.

La dura respuesta llegó de parte de Residente, uno de los máximos ganadores de dichas estatuillas. “Te explico para que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, dijo el puertorriqueño, quien además defendió el legado de Rubén Blades, homenajeado como la ‘Persona del año’.

A esta polémica se unieron Yotuel Romero y Beatriz Luengo, creadores del tema “Patria y vida”, que compite en una de las ternas de la noche. “La casualidad de la vida hizo que yo le diera su primer Latin Grammy y que hoy sea yo la nominada por esta canción. Señor Balvin no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú merecen una oportunidad”, escribió Luengo en Instagram.

A la conversación se unió Pepe Aguilar, quien también manifestó su opinión en redes sociales argumentando que se le da demasiada importancia a los premios y no a la calidad de los artistas. “¿Por qué ahorita todo mundo se rasga las vestiduras? y ¿por qué los Grammy no aceptan, no hacen o no le echan a tal o cual género? Dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto pedo?”, dijo.

Esta no es la primera vez que los exponentes del género urbano alzan la voz. Para la edición de 2019 de los Latin Grammy se lanzó el hashtag #sinreggaetonnohaylatingrammy acompañado de una imagen como una protesta con J.Balvin inmiscuido, además de colegas como Daddy Yankee, Natti Natasha, Karol G y Anuel AA.

Desde su primera entrega, en el año 2000, hubo a quien no le gustó que se separara la música latina de la anglosajona. Uno de ellos fue Plácido Domingo, quien aseguró que una mejor manera sería incluir nuevas categorías a los premios convencionales. Ese año también fue muy criticado el nombramiento como ‘Persona del año’ al productor Emilio Estefan y la participación de su esposa Gloria Estefan como una de las presentadoras, pues apuntaban a un favoritismo por parte de la Academia Latina de la Grabación.

En otros años, agrupaciones como Maná y Grupo Firme se han manifestado en contra de que, aunque han estado nominados, no todas las categorías son televisadas, por lo que piden que todos los artistas sean tratados de la misma manera.