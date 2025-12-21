¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘La Granja VIP’? Este es el premio millonario del reality show

Conoce la cifra oficial de la que consta el millonario premio del reality show 'La Granja VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cortesía TV Azteca).

El ganador de La Granja VIP no solo se lleva la gloria de haber sobrevivido a diez semanas de convivencia continua, competencias y eliminaciones, también tiene en la bolsa un premio millonario.

El reality show 24/7 de granjeros se presentó como la competencia de La Casa de los Famosos México, y compartió popularidad con Quién es la máscara. Dieciséis celebridades aceptaron convivir bajo condiciones de trabajo extremo en el campo, con actividades como el cuidado de animales, pruebas físicas y estratégicas con la conducción de Adal Ramones.

Kim Shantal, Alberto del Río ‘El Patrón’, Eleazar Gómez, La Bea, César ‘Teo’ Doroteo y Alfredo Adame fueron los únicos que llegaron a la última semana, pero solo uno se va a casa con los millones.

¿De cuánto es el premio de ‘La Granja VIP’ 2025?

Durante la segunda gala de eliminación de La Granja VIP, transmitida el domingo 19 de octubre, Adal Ramones confirmó de manera oficial el premio para el ganador del reality: 2 millones de pesos mexicanos.

El monto coloca a La Granja VIP México en una línea similar a otras versiones internacionales del formato. En la edición chilena, el ganador recibió cerca de 50 millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 1 millón de pesos mexicanos, mientras que el segundo lugar obtuvo alrededor de 10 millones de pesos chilenos, es decir, casi 200 mil pesos mexicanos.

En el caso de A Fazenda, en Brasil, los ganadores han recibido alrededor de 2 millones de reales, una cifra cercana a los 6.5 millones de pesos mexicanos, además de premios adicionales como automóviles para otros finalistas.

En tanto, Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025, obtuvo un premio de 4 millones de pesos, a la cual tuvo que recortar los impuestos del SAT.

¿Cómo se decide al ganador de La Granja VIP?

La producción modificó algunas reglas en la última semana de competencia. Se eliminó la nominación automática del Legado y desapareció el Duelo del Capataz, lo que dejó las decisiones finales completamente en manos del público.

Durante la última gala:

Solo cinco granjeros llegaron a la transmisión final.

llegaron a la transmisión final. El público vota a lo largo de la semana para definir al quinto, cuarto, tercer y segundo lugar.

Por último, se da a conocer quién es el ganador de La Granja VIP, quien recibe el premio económico.

Las votaciones se realizan a través del sitio oficial de La Granja VIP y permiten asignar hasta 10 votos por participante, con la opción de duplicar la cantidad tras completar una encuesta.

¿Qué han dicho los participantes sobre el premio de ‘La Granja VIP’?

Aunque el enfoque principal del programa está en la competencia, algunos participantes han compartido públicamente qué harían en caso de ganar el premio de 2 millones de pesos.

Una de las declaraciones más detalladas fue la de La Bea, quien explicó que destinaría el dinero a proyectos familiares, la organización de su boda y mejoras en la vivienda de su madre, además de considerar el ahorro y la compra de un terreno.

Otros concursantes, como Teo y Kim Shantal, mencionaron planes relacionados con viajes, ahorro y apoyo a sus familias.

¿Dónde y cuándo ver la final de La Granja VIP?

La gran final de La Granja VIP está programada para el domingo 21 de diciembre y se transmitirá completamente en vivo. Las opciones para seguir el desenlace del reality son: