Raúl Rocha Cantú ya no es testigo colaborador; FGR busca detener a dueño de Miss Universo, según Reforma

La Fiscalía General de la República, ahora al mando de Ernestina Godoy, rescindió el acuerdo de testigo colaborador que mantenía con Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, según detalló el diario Reforma.

Según este medio, la nueva fiscal Ernestina Godoy habría anulado este acuerdo con Rocha Cantú, que fue pactado con Alejandro Gertz Manero, por tres motivos.

El primero sería porque el empresario, quien está implicado en una red de huachicol, fue citado por la Secretaría de Seguridad para ser interrogado el 8 y 12 de diciembre. Sin embargo, Rocha no asistió y pidió que su entrevista fuera por videoconferencia.

El propósito era que “aportara nuevos datos para la investigación”, dijo Reforma. El segundo motivo fue porque tampoco llegó a la cita ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada, para ser entrevistado por la defensa de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, fiscal que está en la cárcel por vender información a un grupo delictivo.

La tercera razón fue porque Alejandro Fabián Cordero, apoderado legal de Pemex, presentó una solicitud ante la FGR, institución a la que pide revocar esta protección a Rocha Cantú porque “no cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio”.

A la par, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, admitió que sí tiene información sobre el empresario, pero aclaró que es el deber de la FGR informar sobre el caso.

“Tiene que informar la fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la Fiscalía”, añadió.

Aseguran que el empresario regiomontano logró ser testigo colaborador cuando admitió por escrito ante la FGR haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala.

En aquella ocasión, Raúl Rocha aceptó entregar a Jacobo Reyes León, quien se entregó ayer a las autoridades, 2 millones 100 mil pesos en dos ocasiones, a finales de 2024.

Tras dar esta cantidad, su “inversión” fue retribuida a finales de febrero de 2025, cuando recibió el retorno del monto principal y los intereses pactados.

FGR prevé detener a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

La Fiscalía General de la República (FGR) prevé la detención de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo. Desde el lunes pasado, advirtió Reforma, la dependencia solicitó y obtuvo de un juez federal una nueva orden de aprehensión en su contra, al señalarlo presuntamente como líder de una organización criminal.

La orden fue emitida por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, quien instruyó la captura de Rocha Cantú por el delito de delincuencia organizada, específicamente en las modalidades de tráfico de armas y de hidrocarburos.

El domingo anterior, Raúl Rocha Cantú informó que Miss Universo cerraría sus oficinas administrativas en la Ciudad de México y trasladaría de manera temporal sus operaciones a Nueva York, argumentando “ataques infundados” y un clima de “incertidumbre jurídica”.

El beneficio de testigo colaborador que le fue otorgado a Rocha Cantú tuvo una vigencia de apenas 26 días. Actualmente, será considerado prófugo de la justicia por un delito que, de concretarse su detención, implica prisión preventiva oficiosa.