Ernestina Godoy nueva titular de la FGR: ¿Cuánto tiempo estará en el cargo?

El nombramiento de Ernestina Godoy ocurre tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, quien ocupaba el cargo desde 2019 y dejó el puesto a poco más de dos años de concluir su periodo.[Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

En una votación casi exprés y tras una sesión de ronda de preguntas, el Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles 3 de diciembre, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero la semana pasada.

El nombramiento fue aprobado con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos. Tras rendir protesta ante el pleno del Senado, Ernestina Godoy expresó que su gestión se enfocará en erradicar la impunidad y fortalecer la protección de los derechos humanos.

Durante su intervención en el Senado, sostuvo que la procuración de justicia debe consolidarse como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, con un enfoque que garantice resultados efectivos sin vulnerar los derechos de las personas.

Ernestina Godoy subrayó que una fiscalía eficaz debe apoyarse en la recolección de evidencia sólida y en el uso de análisis de inteligencia, con el objetivo de judicializar correctamente las carpetas de investigación y alcanzar sentencias ejemplares que contribuyan al combate a la impunidad.

Además, señaló que todos los procesos deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos y que no habrá persecuciones políticas durante su gestión.

“No fabricaremos culpables ni habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad”, expresó.

¿Cuánto tiempo estará Ernestina Godoy al frente de la FGR?

De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución y la Ley de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy permanecerá en el cargo durante nueve años, sin posibilidad de reelección.

Su nombramiento ocurre tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien ocupaba el cargo desde 2019 y dejó el puesto a poco más de dos años de concluir su periodo.

Ante dicha situación, Ernestina Godoy estará al frente de la FGR hasta diciembre de 2034, salvo que se presente alguna causa legal que justifique su remoción.

Ernestina Godoy ya había sido designada como encargada del despacho de la FGR antes de su nombramiento oficial. Formó parte de la terna final propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluyó a:

Luz María Zarza Delgado: exdirectora jurídica de Pemex y recientemente aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Maribel Bojorges Beltrán: excoordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Ernestina Godoy tras rendir protesta como nueva titular de la FGR?

Minutos después de rendir protesta, Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR, compartió un mensaje en redes sociales en el que delineó los principios que guiarán su gestión.

Ernestina Godoy destacó la importancia de construir una fiscalía autónoma, con atención prioritaria a las víctimas y sin tolerancia a prácticas de tortura, corrupción o persecución política.

Además, afirmó que trabajará de manera coordinada en las labores de investigación e inteligencia junto con el Gabinete de Seguridad federal y los gobiernos estatales.

“Una fiscalía con inteligencia aplicada en cada caso, priorización en delitos de mayor impacto, atención digna e integral a víctimas, respeto a los derechos humanos y coordinación real entre instituciones”, afirmó.

La fiscal general subrayó la necesidad de mantener una relación cercana con la sociedad civil y promover la transparencia en todas las actuaciones del Ministerio Público. “Donde la justicia no se negocie, por el margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, puntualizó.

Tras el nombramiento, Ernestina Godoy recibió la felicitación de miembros del gabinete federal y legisladores de Morena, como el exministro de la SCJN Arturo Zaldívar, el diputado Ricardo Monreal y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.