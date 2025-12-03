De Pemex… ¿a la FGR? Ella es Luz María Zarza, candidata que compite con Ernestina Godoy

¿Quién es Luz María Zarza, candidata a dirigir la Fiscalía General de la República? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / FB Luz María Zarza)

En medio del proceso para elegir a la mujer que dirija la Fiscalía General de la República (FGR), de 47 aspirantes, se depuró hasta quedar con tres perfiles.

Quienes pasaron hasta la última etapa fueron Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, que tendrán que comparecer ante el Senado antes de definir quién se quedará al frente de la institución.

La llegada de Godoy, exconsejera jurídica de la presidencia y exfiscal de la Fiscalía de la CDMX, provocó que la oposición calificaran como “simulado” el proceso que se lleva a cabo.

¿Quién es Luz María Zarza Delgado, candidata para dirigir la FGR?

En el caso de Luz María Zarza, aspira a un puesto como servidora pública —el segundo en menos de un año—. Antes participó en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Zarza Delgado se candidateó para llegar al supremo tribunal, pero no resultó electa pese a su amplia trayectoria como abogada.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Cuenta con una maestría y un doctorado en la misma materia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los cargos que desempeñó recientemente, fue directora jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2019 a 2024, durante la administración de Octavio Romero Oropeza.

Antes ocupó la subdirección de Consultoría Jurídica en Pemex, entre 2018 y 2019.

Llegó a ocupar la abogacía de la UAEM entre 2017 y 2018 y previamente fue consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, donde coordinó la Alerta de Género Estatal.

Su experiencia se extiende por más de tres décadas e incluye cargos como magistrada del Tribunal Electoral del Edomex; coordinadora de asesores en la LII Legislatura del Estado de México; subdirectora de orientación legal en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y asesora legal en distintas dependencias del gobierno mexiquense.

¿Cómo se seleccionará a una de las candidatas para dirigir la FGR?

Durante la sesión de este miércoles 3 de diciembre, las tres candidatas tendrán que asistir al Senado para comparecer ante el Pleno. Se prevé una ronda de preguntas por cada grupo parlamentario para que las aspirantes expliquen su plan de trabajo en la FGR.

Posteriormente, se realizará una votación para que los senadores elijan a una de las tres mujeres que será la nueva titular de la Fiscalía General de la República.

Únicamente se necesitan dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión para aprobar la designación de cualquiera de las candidatas, votos con los que cuentan Morena y aliados sin necesidad de llegar a un consenso general.