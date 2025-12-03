¿Por qué senadoras del PAN votaron a favor de lista de candidatas para titular de la FGR?

El Senado confirmó una lista de candidatos y candidatas para la FGR.

El Senado confirmó el martes 2 de diciembre la lista de 10 aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República (FGR); en ella se encuentran la actual encargada, Ernestina Godoy, así como Hamlet García, vinculado a la iglesia de La Luz del Mundo y Félix Roel Herrera, cercano al senador Adán Augusto López.

La lista de candidatos para buscar al nuevo titular de la FGR fue aprobada por las y los senadores con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones. En la votación, destacó que la mayoría de los votos a favor fueron de Morena, partido gobernante, mientras que algunas legisladoras del PAN también dieron su visto bueno.

Al respecto de los votos panistas en favor de la lista de candidatos a la FGR, donde la mayoría son cercanos a Morena, el vocero del grupo parlamentario, Raymundo Bolaños destacó que el PAN es un grupo democrático donde cada integrante puede votar como prefiera.

“El PAN es un partido democrático, abierto, donde siempre hemos respetado alguna posición diversa que haya al interior del grupo y este es el caso. Los legisladores tenemos una libertad, aquí no se recibe una línea directa”, destacó el vocero panista en entrevista con Azucena Uresti este miércoles.

Las senadoras María de Jesús Díaz, María Guadalupe Munguía y Agustín Dorantes, del PAN, votaron en favor de la lista de candidatos a la FGR.

Raymundo Bolaños destacó que todos los candidatos y candidatas que buscan este espacio en la Fiscalía fueron propuestos por Morena, y consideró que el partido gobernante votará en favor de Ernestina Godoy, exfiscala de la Ciudad de México y actualmente encargada de la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Nosotros lo que hemos denunciado es que este es un proceso simulado, vaya, hay una ganadora definida de forma absoluta no solo desde el inicio del proceso, sino desde la renuncia o quizás antes de la renuncia del fiscal Gertz”, destacó en la entrevista radiofónica.

Sheinbaum envía terna presidencial de candidatos para dirigir la FGR

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que ya envió al Senado una terna para la titularidad de la Fiscalía General de la República.

La mandataria destacó que la terna para la FGR contiene los nombres de tres candidatas. Laura Castillo, presidenta del Senado, confirmó la recepción de la lista, que incluye los nombres de Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado y Mariel Bojorges Beltrán.

El proceso de selección continuará con la comparecencia de las tres candidatas ante el Senado.