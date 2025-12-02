Relevo en la FGR: ¿Cuándo se elige al sustituto de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República?

Con cinco mujeres y cinco hombres en la contienda, el Senado avanza hacia la designación del próximo Fiscal General. (Fotoarte El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

Con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzó oficialmente la búsqueda del próximo titular de esta dependencia. Este martes, el Senado aprobó la lista de los 10 aspirantes que buscan reemplazarlo como fiscal del país.

La Junta de Coordinación Política del Senado publicó el listado de cinco mujeres y cinco hombres que están en la contienda por ser el siguiente Fiscal General, en la que destaca el nombre de la ex consejera de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien actualmente es la encargada de despacho de la FGR.

El resto de los candidatos son:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Félix Roel Herrera Antonio

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, informó que es posible que esta misma tarde-noche, la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Senado la terna con los tres nombres de las personas aspirantes a encabezar la FGR. Indicó que la intención es que este miércoles 3 de diciembre se concrete el nombramiento.

“Puede ser mañana también en la mañana, pero lo que sí es que ya en la sesión ordinaria, el día miércoles se va a agotar toda el trámite parlamentario (...) será por cédula, en una ronda o dos rondas. Antes, habrá un cuestionamiento de los grupos parlamentarios.”, explicó el legislador a medios.

¿Qué sigue en el proceso para designar al nuevo titular de la FGR?

Luego de la aprobación de los 10 aspirantes a dirigir la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum será la responsable de elegir tres nombres de entre la lista enviada para conformar la terna oficial. Según la ley, la jefa del Ejecutivo dispone de un plazo máximo de 10 días para regresar la terna al Senado.

Una vez que la Presidenta entregue la terna, las y los propuestos comparecerán ante el pleno del Senado y tendrán un tiempo determinado para exponer su plan de trabajo y recibir preguntas de los legisladores. Posteriormente se someterá a votación del pleno por cédula, según el procedimiento legislativo vigente.

En la votación final, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes para designar al nuevo titular de la FGR.

Si el Ejecutivo no envía la terna en el plazo indicado, el Senado puede designar directamente a una persona de la lista original. Por otro lado, si el Senado no emite designación en tiempo, la ley prevé la posibilidad de que el Presidente nombre provisionalmente al fiscal, hasta que se cumpla el proceso regular.

Se tiene contemplado que la mandataria envíe a sus tres elegidos la noche de este martes, de manera que mañana estos puedan comparecer ante senadores.

¿Quiénes son los candidatos a Fiscal General de la República?