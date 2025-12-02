Relevo en la FGR: ¿Cuándo se elige al sustituto de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República?

Con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzó oficialmente la búsqueda del próximo titular de esta dependencia. Este martes, el Senado aprobó la lista de los 10 aspirantes que buscan reemplazarlo como fiscal del país.
La Junta de Coordinación Política del Senado publicó el listado de cinco mujeres y cinco hombres que están en la contienda por ser el siguiente Fiscal General, en la que destaca el nombre de la ex consejera de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien actualmente es la encargada de despacho de la FGR.
El resto de los candidatos son:
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Sandra Luz González Mogollón
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Luis Manuel Pérez de Acha
- Félix Roel Herrera Antonio
- Hamlet García Almaguer
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, informó que es posible que esta misma tarde-noche, la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Senado la terna con los tres nombres de las personas aspirantes a encabezar la FGR. Indicó que la intención es que este miércoles 3 de diciembre se concrete el nombramiento.
“Puede ser mañana también en la mañana, pero lo que sí es que ya en la sesión ordinaria, el día miércoles se va a agotar toda el trámite parlamentario (...) será por cédula, en una ronda o dos rondas. Antes, habrá un cuestionamiento de los grupos parlamentarios.”, explicó el legislador a medios.
¿Qué sigue en el proceso para designar al nuevo titular de la FGR?
Luego de la aprobación de los 10 aspirantes a dirigir la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum será la responsable de elegir tres nombres de entre la lista enviada para conformar la terna oficial. Según la ley, la jefa del Ejecutivo dispone de un plazo máximo de 10 días para regresar la terna al Senado.
Una vez que la Presidenta entregue la terna, las y los propuestos comparecerán ante el pleno del Senado y tendrán un tiempo determinado para exponer su plan de trabajo y recibir preguntas de los legisladores. Posteriormente se someterá a votación del pleno por cédula, según el procedimiento legislativo vigente.
En la votación final, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes para designar al nuevo titular de la FGR.
Si el Ejecutivo no envía la terna en el plazo indicado, el Senado puede designar directamente a una persona de la lista original. Por otro lado, si el Senado no emite designación en tiempo, la ley prevé la posibilidad de que el Presidente nombre provisionalmente al fiscal, hasta que se cumpla el proceso regular.
Se tiene contemplado que la mandataria envíe a sus tres elegidos la noche de este martes, de manera que mañana estos puedan comparecer ante senadores.
¿Quiénes son los candidatos a Fiscal General de la República?
- Luz María Zarza Delgado — Abogada con doctorado en Derecho, exdirectora jurídica de Pemex y recientemente aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Maribel Bojorges Beltrán — Ex coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX.
- Sandra Luz González Mogollón — Abogada fue postulada anteriormente como candidata a fiscal anticorrupción en Veracruz.
- Ernestina Godoy Ramos — Actual encargada del despacho de la FGR, ex fiscal de la Ciudad de México y ex consejera jurídica de la Presidencia.
- Mirna Lucía Grande Hernández — Actualmente es jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
- Luis Manuel Pérez de Acha — Abogado con experiencia en derecho fiscal. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019.
- Félix Roel Herrera Antonio — Ex director general de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en la SEGOB Tabasco. Cercano al ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.
- Hamlet García Almaguer — Ex diputado federal y miembro activo de Morena, cercano al Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard; lo apoyó en su campaña en 2024.
- David Borja Padilla — Abogado y ex secretario de Seguridad pública en Coyuca de Benítez.
- Miguel Nava Alvarado — Fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Querétaro y representante legal de las familias afectadas tras el incendio en la Guardería ABC.