Senado procesa en ‘fast track’ relevo en Fiscalía General de la República; se inscriben 43 aspirantes

Entre los nominados por el Senado destaca el nombre de Ernestina Godoy, quien recién dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia y fue fiscal de la CDMX. [Fotografía. Especial]

La Junta de Coordinación Política del Senado dio a conocer ayer oficialmente la lista de los 43 aspirantes que cumplieron con los requisitos y el perfil para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) que dejó Alejandro Gertz.

Aunque no se dio a conocer la lista general de quienes se inscribieron y fueron eliminados o vetados, entre los nominados destacan los nombres de Ernestina Godoy –como se anticipó y ya se esperaba–, quien recién dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia, fue fiscal de la CDMX y ya es la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial en la FGR y, por ende, encargada del despacho del organismo.

Además, para dirigir la FGR por los próximos nueve años también figuran los juristas y abogados Ricardo Peralta, exadministrador de las Aduanas y ex subsecretario de Gobernación; César Mario Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, y Richard Urbina Vega, fiscal para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México.

También, el abogado constitucionalista Luis Manuel Pérez de Acha, de trayectoria académica y en litigios; Jorge Nader Kuri, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, y Hamlet García Almaguer, ex diputado federal de Morena por Jalisco.

Otros, como Carlos Higinio Lledias, David Adrián Guerrero, Félix Roel Herrera –de Tabasco y primero en la lista– o Miguel Nava Alvarado –de Querétaro y último en la relación–, perfiles más locales y especializados en materia civil, penal, familiar, entre otros.

En la lista –en la que destaca que 20 son de la CDMX y ocho del Estado del México– se observa que de todos los aceptados en el primer filtro sólo seis son mujeres. Además de Ernestina Godoy, aparecen Luz María Zarza y Maribel Bojorges, del Estado de México; Sandra Luz González, de Veracruz; Olimpia Griselda Puente y Mirna Lucía Grande Hernández, de la CDMX.

¿Cuáles son los requisitos para buscar al nuevo titular de la FGR?

De acuerdo con la convocatoria, los rigurosos requisitos con los que cumplieron estos aspirantes fueron ser mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos, contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de 10 años, gozar de buena reputación profesional y honorabilidad, compromiso con valores democráticos y no haber sido condenado por delito doloso.

Además, debieron cumplir con presentar un escrito en el que manifestaron bajo protesta de decir la verdad, no haber sido inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos de la Federación o en alguna de las entidades, y un ensayo firmado que incluía los siguientes apartados: análisis acerca de los fenómenos delictivos que afectan al país; elementos de un plan de persecución penal, y cómo debe utilizarse el marco normativo de la FGR para enfrentar el crimen y su evolución.

La mayoría de los senadores de Morena y sus aliados del PVEM y PT van por un proceso en fast track para designar al nuevo fiscal general, ya que, aunque tienen un plazo legal y constitucional de 20 días para configurar su lista de los 10 prospectos más idóneos que deben proponer a la presidenta Claudia Sheinbaum –de la que ella deberá escoger una terna–, lo harán en cinco días.

Al recibir el jueves la renuncia de Alejandro Gertz, ese mismo día, y en la misma sesión, emitieron la convocatoria; el viernes, a las 13:00 horas, se abrió el periodo de registro, que se cerró el domingo a las 13:00 horas. De inmediato depuraron su lista y ayer dieron a conocer los 43 nominados, de los que saldrán los 10 finalistas para presentarlos hoy al pleno de la sesión de la Cámara alta, donde serán avalados por una mayoría calificada de las dos terceras partes.