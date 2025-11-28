Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de noviembre: Síguela aquí EN VIVO

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República deja varias preguntas sin responder que la presidenta Claudia Sheinbaum podrían afrontar en la mañanera de este viernes 28 de noviembre.

En su carta dirigida al Senado de la República, Gertz Manero mencionó que asumiría la embajada en un “país amigo”, falta esclarecer detalles de su posible sucesor y sobre la negociación que se pudo dar durante horas de silencio.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum del 27 de noviembre?

Durante la mañanera del 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a lo que fueran los rumores sobre la salida de Alejandro Gertz Manero, aunque se limitó a que evaluaba un documento que había recibido por el Senado, sin confirmar si se trataba de la carta de renuncia del funcionario.

A la par, criticó la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscaba revivir los juicios con sentencia firme bajo el argumento de un presunto fraude en un caso mercantil.

La mandataria fue firme al posicionarse en contra de la propuesta, al considerar que “lo juzgado ya fue” y que la Corte debería de enfocarse en resolver los asuntos pendientes.

Por último, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Jalisco y Monterrey presentaron las obras que se realizan en sus estados de cara al mundial 2026.