Sheinbaum acusa a agricultores de usar agua para enriquecerse y vender a municipios: ‘Van en camionetotas’

Durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum se explicó en qué consiste la Ley General de Aguas.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló en qué consiste la Ley de Aguas que ‘enfureció’ a los agricultores y por lo que mantienen los bloqueos carreteros.

La mandataria acusó que hay productores que tienen concesiones de agua para riego y como no la usan, las venden a gobiernos municipales, por lo que las ganancias serían de hasta 300 millones de pesos anuales.

“Resulta que no la usan y la venden a los municipios, entonces los ves en sus carrazos, en sus camionetotas, a los agricultores de algunos distritos de riego y pues eso no puede ser”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de noviembre.

Según Sheinbaum, la concesión de agua no se paga porque es para riego y producción de alimentos, por lo que la Ley insiste en que no deben pagar por el uso de esa agua.

La Ley de Aguas impulsada por la mandataria asegura el acceso al derecho al agua para todos los mexicanos.

¿Qué sabemos de las concesiones de agua a agricultores?

La presidenta Sheinbaum agregó que quienes se manifiestan es porque tienen la intención de conservar sus privilegios, no por el bien de la gente.

“Nosotros llegamos a transformar la vida pública para todas y todos los mexicanos y en particular para el que menos tiene”, añadió la mandataria.

Una vez más, Sheinbaum mencionó a Felipe Calderón al decir que en su sexenio se otorgaron muchas concesiones de agua y aseguró que con la reforma se incluye el objetivo de terminar con esos privilegios.

Por esa razón, la mandataria pidió que Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explique lo de las concesiones y quiénes gozaban de beneficios en esos temas.

Agricultores levantan mesa de diálogo con Segob

Dichas declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurren luego de que los agricultores que mantenían bloqueos carreteros levantaron la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación sin lograr algún acuerdo.

Ante la falta de acuerdos, los transportistas anunciaron que mantendrán los bloqueos en al menos 10 estados.

Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional por el Rescate al Campo, acusó que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, condicionó el diálogo a la liberación de las carreteras y no se comprometió a resolver ningún punto de su pliego petitorio.

Como parte de sus exigencias están aumentar el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada y modificar la Ley de Aguas.