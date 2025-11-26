Sheinbaum critica al PAN por denunciar en EU ‘represión’ en marcha de Generación Z: ‘¿Por qué van allá?’

La presidenta Sheinbaum cuestionó por qué el PAN denunciará a México en EU.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ‘lanzó’ contra el Partido Acción Nacional (PAN) por haber ido a Washington para denunciar actos de represión durante la primera marcha de la Generación Z en la Ciudad de México.

“Un mexicano va a denunciar a otro país, a Washington, en particular, un invento de cómo se dieron las cosas. ¿Qué opinan ustedes? Que un legislador de un partido de oposición que casi no tiene ya apoyo popular, y que se va al extranjero a denunciar al gobierno mexicano”, cuestionó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de noviembre.

Sheinbaum no mencionó nombres de los panistas, pero Jorge Triana, vocero del PAN, anunció su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y también en Washington para investigar el supuesto vínculo entre el llamado bloque negro y el gobierno.

“¿Por qué no lo hacen aquí, por qué se van a Estados Unidos? Como si aquí no hubiera medios de comunicación”, agregó la mandataria.

‘Hay libertad de expresión en México’

Las críticas de la presidenta también se centraron en cuestionar por qué sería necesario imponer una denuncia internacional cuando es posible hacerlo en México, donde hay libertad de expresión.

“¿No tienen espacio en los medios? Al contrario, tienen más espacio en los medios que nosotros y van a Washington a hacer una denuncia”, aseguró la mandataria.

Claudia Sheinbaum dijo que estas acciones no son menores porque es necesario hablar de la defensa de la soberanía.

“No para que vengan del extranjero a decirnos lo que se debe o no de hacer, entonces ¿Qué opina el pueblo de que un partido de ultraderecha vaya a hacer una denuncia?”, destacó la presidenta.

¿Por qué el PAN quiere denunciar al gobierno de Sheinbaum en EU?

A través de redes sociales, Jorge Triana cuestionó el vínculo entre el bloque negro y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Operan coordinados, provocan, jamás los detienen y solo aparecen en eventos que incomodan al régimen. Es un grupo violento entrenado para reventar protestas ciudadanas”, aseguró.

La dirigencia del partido se sumó a dichas declaraciones y exigió que se detenga el abuso de poder en contra de los jóvenes que se manifestaron el pasado 15 de noviembre.

“No permitiremos que el gobierno desacredite e ignore la voz de miles de jóvenes que quieren un México mejor”, finaliza la publicación del PAN.

En la primera marcha de la Generación Z, el saldo fue de alrededor de 100 policías de la CDMX que resultaron heridos luego de que un grupo intentó derribar las vallas metálicas de Palacio Nacional.

Durante las conferencias ‘mañaneras’ de la presidenta Sheinbaum se acusó a partidos de oposición de promover esta march y utilizar a los jóvenes para convocarla.