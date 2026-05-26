El mundo, según Slim

El ingeniero Carlos Slim Helú ofrecerá una conferencia de prensa hoy a las 13:30 horas en las oficinas centrales de Grupo Financiero Inbursa. Esta tradicional conferencia anual del empresario es un referente para el sector corporativo, ya que suele marcar la pauta en los mercados con la presentación de balances detallados, proyecciones sobre el crecimiento industrial, el control de la inflación y el fortalecimiento del mercado interno.

Tradicionalmente el presidente de Grupo Carso suele centrar su agenda en detallar los planes de inversión del conglomerado; sus perspectivas sobre las relaciones comerciales internacionales y los aranceles; la situación económica general de México y los proyectos de filantropía y educación de la Fundación Carlos Slim. Esta intervención ocurre tras su último encuentro masivo con medios el pasado 10 de febrero del 2025, consolidando un foro de alta expectativa por el volumen de datos operativos y sectoriales compartidos. Por cierto, el empresario recibió este pasado fin de semana la Medalla de Honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) por su trayectoria empresarial, su liderazgo internacional y su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica.

FUNDES impulsa cadenas sostenibles

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) constituyen más del 99 por ciento del tejido productivo en México, generan el 70 por ciento del empleo formal y aportan cerca del 50 por ciento del PIB nacional. En este entorno, el crecimiento económico exige mayor responsabilidad social y ambiental, convirtiendo la inclusión productiva y el desarrollo de proveedores en factores críticos de competitividad. Ante esta realidad, la consultora de impacto FUNDES se posiciona como un actor clave en el fortalecimiento empresarial, acumulando más de 40 años de experiencia y un alcance de 2 millones de unidades económicas atendidas en 24 países de América Latina y el Caribe.

Con una estructura técnica y estratégica que descarta el enfoque asistencial, la firma ha ejecutado más de 600 proyectos desde 2014 en alianza con 300 organizaciones del sector privado, fundaciones y organismos internacionales. La operación de la consultora se despliega a través de cinco ejes fundamentales: la estructuración de cadenas de valor sostenibles, la inclusión socioeconómica para poblaciones vulnerables, la gestión ambiental resiliente, la transformación digital mediante inteligencia artificial y la movilización de fondos. Este esquema busca acelerar la innovación y la adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el ecosistema corporativo regional durante este 2026.

UNITEC abre plantel en Puebla

La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) inaugurará un nuevo campus en Puebla como parte de la estrategia de expansión nacional de Laureate México, coincidiendo con el 60 aniversario de la institución.

Laureate Education, matriz del grupo, que encabeza Alejandro Gallo en México, anticipa un incremento de entre 4 y 5 por ciento en su matrícula de estudiantes para este 2026, consolidando al mercado mexicano como su principal generador de ingresos a nivel global tras reportar operaciones por 210.6 millones de dólares durante el primer trimestre del año.

Con una base nacional que supera los 135 mil alumnos activos y 275 mil egresados, UNITEC arranca este proyecto con una capacidad inicial de mil 600 estudiantes y una meta de expansión a largo plazo de 6 mil matriculados.

El campus ofrecerá 36 programas académicos enfocados en sectores estratégicos como manufactura avanzada, tecnología, salud, logística y negocios. Asimismo, la institución acelera el uso de herramientas de inteligencia artificial para mantener su índice de empleabilidad, el cual se ubica en 92 por ciento con empleo permanente. El desarrollo de la infraestructura generó 151 puestos directos y 800 indirectos en la región.

T-MEC de plástico

La Plastics Industry Association (PLASTICS), liderada por Matt Seaholm, y la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presidida por Benjamín del Arco, se pronunciaron a favor de la renovación del T-MEC en el marco de la primera reunión oficial bilateral de revisión en la Ciudad de México. Ambos organismos expresaron su apertura para colaborar con las autoridades de México y Estados Unidos para salvaguardar la competitividad y la integración productiva de la región. El sector destaca la relevancia estratégica del acuerdo comercial, que en 2025 generó un intercambio de 117.6 mil millones de dólares y respaldó millones de empleos directos en el mercado norteamericano durante este ciclo de 2026.