Madres buscadoras ‘no están solas’, asegura Claudia Sheinbaum

Las madres buscadoras de familiares desaparecidos “no están solas” porque “permanentemente son atendidas” por el gobierno federal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mandataria se congratuló de que los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México hayan firmado 10 compromisos en la materia.

Entre estos destacan acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual y difundir una campaña permanente por la igualdad y contra la violencia para abonar al cambio cultural.

Respecto a cuál sería su mensaje para las madres buscadoras, la presidenta expresó: “Que no están solas. Hemos… Rosa Icela ha estado atendiendo a todos los familiares de personas desaparecidas, cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos y permanentemente son atendidas y que no están solas”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha puesto énfasis en que “las buscadoras de México representan un rayo de esperanza en una sociedad marcada por la desaparición sistemática de mujeres, pero sin reconocimiento formal, protección efectiva ni voluntad política, su valor facilitador de justicia queda relegado a un acto heroico individual, vulnerable y costoso”.

Por otra parte, el decálogo firmado por los gobernadores prevé establecer una coordinación con la fiscalía y el Poder Judicial para garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada, y la puesta en marcha del número 079, opción 1, para seguimiento.

ONU lamenta la violencia contra la mujer en México

La representante en México de ONU Mujeres, Moni Pizani Orsini, lamentó que las formas más graves de violencia contra las mujeres son la sexual y el feminicidio, que pueden ocurrir en todos los ámbitos.

“Ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres. Desde ONU Mujeres seguiremos caminando a su lado y acompañando los esfuerzos del gobierno mexicano para que cada calle, escuela, casa y espacio digital sean territorios de libertad y dignidad para las mujeres y las niñas”.

La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, indicó que durante 16 días se realizarán actividades de sensibilización y concientización con producción de materiales audiovisuales y mensajes institucionales.