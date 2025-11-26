En paz, miles claman justicia y alto a la violencia contra la mujer

Las marchas del 25N, incluida la de Ciudad de México, transcurrieron en paz, sin un solo hecho de violencia como ha ocurrido en movilizaciones similares de años anteriores. [Fotografía. Cuartoscuro]

Miles de mujeres, de todas las edades y estratos sociales, salieron ayer a las calles del país a exigir justicia para las víctimas de violencia, feminicidio y desaparición, y que se erradiquen todas las formas de violencia contra este sector poblacional.

Las marchas, incluida la de Ciudad de México, transcurrieron en paz, sin un solo hecho de violencia como ha ocurrido en movilizaciones similares de años anteriores.

En la capital hubo cuatro contingentes que se agruparon sobre Paseo de la Reforma y, a partir de las 14:00 horas, caminaron hacia el Zócalo. Unas lo hicieron desde el Ángel de la Independencia, otras desde el Monumento a la Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución.

Vestidas con prendas de color anaranjado, morado y verde –que se identifican con movimientos feministas–, estudiantes, profesionistas, amas de casa y madres buscadoras avanzaron al grito de: “¡Alerta, alerta, a la que camina, la lucha feminista por América Latina!”, “¡Hay que abortar, hay que abortar a este sistema patriarcal!”, “¡Los feminicidios son crímenes de Estado!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”.

Al ritmo de batucada o con pancartas en mano, sin importar si iban a pie, en silla de ruedas o en muletas, las mujeres recordaron que este año el lema del 25N –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer– fue “Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas”.

En el Monumento a la Revolución se colocó un tendedero para visibilizar la violencia contra las mujeres dentro de grupos religiosos.

Minutos antes de las 16:00 horas llegó el primer contingente al Zócalo, donde la bandera monumental ondeaba a media asta. Pasadas las 17:00 horas arribó el último grupo. Hubo pintas en las vallas colocadas a lo largo de Palacio Nacional.

Al menos 600 mujeres policías siguieron a la distancia la marcha, algunas recibieron una flor de manos de quienes marchaban. Ya en la Plaza de la Constitución, se llevaron a cabo diversos pronunciamientos.

La autoridad calculó en mil el número de mujeres que salieron en la capital y reportaron saldo blanco.

Como parte de la jornada de ayer también se registraron movilizaciones en estados como Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Hidalgo, Morelos, entre otros estados.