Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: Sigue la marcha en CDMX del 25N EN VIVO

Mujeres, niñas y adolescentes se manifiestan este 25 de noviembre en CDMX y otros estados.

Este martes 25 de noviembre se lleva a cabo la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por ello, hay movilizaciones en la Ciudad de México y otras zonas del país.

Por la mañana, grupos feministas caminaron desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre avenida de la Reforma, hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

No obstante, aún se espera que otros colectivos de mujeres se manifiesten por la tarde.

El grupo Pan y Rosas convocó a una manifestación a partir de las 15:00 horas. La cita es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y se marcha bajo el lema: “De México a Palestina, contra la violencia patriarcal”.

Las consignas son las siguientes:

Por un feminismo antiimperialista, socialista y revolucionario.

¡Alto al genocidio en Palestina!

Contra las deportaciones y las políticas antiinmigrantes de Trump.

Contra la precarización laboral y por jubilaciones dignas.

¡Alto a la represión, basta de despidos a las que luchan!

¡Ni cis, ni trans, ni una asesinada más!

Amnistía Internacional México también convocó a movilizaciones para el 25N, a las 15:15 horas en la misma glorieta.





Red activa protocolos para monitorear la marcha 25N en favor de las mujeres

La Red Rompe el Miedo (RRM) se activó este martes para monitorear las protestas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (#25N).

La red compartirá información en tiempo real sobre el progreso de la marcha, así como cualquier incidente que ocurran dentro de esta y ofrecerá recomendaciones de seguridad.

“Recordamos que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente seguro y propicio para que las mujeres y niñas participantes expresen sus preocupaciones y demandas de manera pacífica, sin temor a represalias, así como que la prensa pueda ejercer su labor de cubrir esta importante manifestación”, indica un comunicado de Article 19.

25 de Noviembre: ¿Por qué se conmemora?

El Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se conmemora el día 25 de noviembre de cada año, en memoria de las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, quienes fueron asesinadas por estar en contra del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

Las hermanas Mirabal defendían la libertad y luchaban por combatir las injusticias en su nación; son conocidas como ‘Las mariposas’.

En 1981, durante la realización del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se designó la fecha para conmemorar el Día internacional de no violencia contra las mujeres.