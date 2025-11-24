Sheinbaum responde a video falso que proyectaron en concierto de Fidel Rueda: ‘No al abuso, no al acoso’

Claudia Sheinbaum reaccionó al video que transmitió Fidel Rueda en uno de sus conciertos, el cual fue alterado con IA. (Foto: Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum apareció en un video modificado con IA durante un concierto de Fidel Rueda y la respuesta de la presidenta de México al suceso es que “muchas mujeres sufren abuso y acoso”, hechos que no son correctos.

La proyección en la presentación del cantante de regional mexicano mostró a la política mexicana bailando con el sujeto que se acercó a ella sin su consentimiento y la tocó.

De acuerdo con Sheinbaum, estuvo mal que mostrara el video porque el acoso y el abuso es un tema existente en nuestro país, el cual se combate con un proceso de concientización de la sociedad.

“No al abuso, no al acoso, no a la publicación de cualquier mujer, no solo algo de mí (...) pero más allá de este episodio el tema es lo de fondo, muchas mujeres aún sufren acoso y abuso en nuestro país, eso está mal, debe existir un proceso de concientización muy grande", declaró la presidenta en la conferencia matutina de este 24 de noviembre.

Fidel Rueda proyectó un video alterado con IA donde apareció la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

Además, aseguró que se deben modificar las leyes para castigar el abuso y que los responsables de este problema reciban una sanción y a tomar las cosas de quien viene.

“Las mujeres de México están con su presidenta y el Gobierno con ellas, vamos a cambiar las leyes y garantizar la no impunidad (...) estas cosas no deben ocurrir, además al mismo tiempo (debe existir) la sanción y de este episodio estas cosas que ocurren muestran de quien viene”.

Fidel Rueda se disculpa con Claudia Sheinbaum por proyectar video con IA

Fidel Rueda dio un concierto en Michoacán el pasado fin de semana donde pasó un video alterado con IA en la que aparece la presidenta Claudia Sheinbaum mientras baila en pareja con un sujeto que la acosó.

El intérprete de ‘Y hubo alguien’ publicó una historia temporal en su cuenta de Instagram en la que se disculpó por lo ocurrido y explicó que ese video fue transmitido sin su aprobación.

"Quiero aprovechar para ofrecer una disculpa pública a nuestra señora presidenta Claudia, ya que se merece todo mi respeto por el simple hecho de ser mujer, además por su investidura presidencial. Dicho esto, y esperamos que quede aclarado este asunto, en ningún momento quisimos ofender a nadie y mucho menos a ella", se lee en el post.

Claudia Sheinbaum reaccionó al video que proyectó Fidel Rueda, donde aparece ella y que fue alterado con IA. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Posteriormente, el cantante de corridos, inició una transmisión en la misma red social para deslindarse de la responsabilidad de la proyección del video.

“Obviamente, es un video falso, hecho con inteligencia artificial que me encontré en redes sociales. Al reproducir este video afecté a varias personas, incluidos el artista, sus músicos y sus colaboradores, con los cuales nada tiene que ver con la reproducción de este video”, dijo en el video.

¿Qué pasó con el hombre que acosó a Claudia Sheinbaum?

El 5 de noviembre, Claudia Sheinbaum fue tocada sin su consentimiento a las afueras de Palacio Nacional por un hombre identificado como Uriel.

El sujeto fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y posteriormente se le abrió una carpeta de investigación en su contra por su presunta responsabilidad en acoso y abuso.