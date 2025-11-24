‘Me cayó re bien’: ¿De qué hablaron Claudia Sheinbaum y Salma Hayek por dos horas?

Claudia Sheinbaum comentó varios temas de espectáculos en su conferencia mañanera del 24 de noviembre. Además de descartar que el gobierno tuviera algo que ver con el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, la presidenta reveló que conversó durante casi dos horas con la actriz Salma Hayek.

El domingo en la noche, Sheinbaum publicó una fotografía en Instagram con la actriz de Son como niños, acompañada del mensaje “Mujeres mexicanas”.

La mandataria explicó en la Mañanera del Pueblo que la cita ocurrió en Veracruz, donde Hayek se encuentra por motivos laborales: “La conocí, ¡qué mujer tan extraordinaria! Me cayó re bien. Ella está haciendo una película (...) Está dirigiendo, escribiendo y produciendo“.

La funcionaria detalló que la actriz se reunió previamente con la gobernadora de Veracruz. “Cuando yo llegué, Rocío (Nahle) me dijo: ‘¿La quieres conocer?’. Le respondí: ‘Sí, claro que sí’. Estuvimos platicando casi dos horas“.

Sheinbaum destacó que el trabajo de Salma Hayek ha tenido un impacto positivo en el país, como la película sobre Frida Kahlo que protagonizó en 2002: “Es una mujer que quiere mucho a México y a Veracruz. La película que hizo sobre Frida Kahlo volvió a Frida un hito mundial; muchos extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino por Frida Kahlo. Esa película fue muy importante por esa razón".

Así fue la conversación de Claudia Sheinbaum y Salma Hayek

Claudia Sheinbaum explicó que la veracruzana Salma Hayek le compartió información sobre la producción, aunque aclaró que no podía revelar detalles por tratarse de un asunto privado.

La intérprete estuvo en Veracruz también el pasado julio con Angelina Jolie, a quien llevó al famoso Gran Café La Parroquia y se les vio en compañía de la Secretaria de Cultura en algunos municipios del estado.

Angelina Jolie y Salma Hayek, visitaron el 18 de julio el Gran café de la Parroquia en el puerto de Veracruz. FOTO: VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO.COM (Victoria Razo)

De acuerdo con Sheinbaum, en el nuevo proyecto se ven escenas de Veracruz y del país: “México es bello y mágico, así lo dijo ella, (esperamos) que también coloque a México en el mundo entero. Es una mujer muy echada para adelante”.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la necesidad de crear incentivos para la producción cinematográfica nacional e internacional en México. “Me lo planteó ella, que era muy importante y eh quedamos de platicar para ver que se promoviera. El cine genera muchísimos empleos”, mencionó la presidenta.

Sheinbaum recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México implementó cambios administrativos para agilizar los permisos de filmación.

Las actriz Salma Hayek nació en Veracruz. FOTO: VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO.COM (Victoria Razo)

La mandataria explicó que anteriormente el trámite podía tardar hasta cuatro meses, pero que su administración modificó el proceso para permitir su aprobación en un plazo de 24 horas, dependiendo de la zona.

Tras otorgar dicho permiso, se acompañaba a las producciones para informar a vecinos y evitar contratiempos. Según su descripción, estas medidas facilitaron la creación de aproximadamente 220 mil empleos temporales asociados a filmaciones.

“Ella (Salma) planteaba que a lo mejor debería de haber incentivos para promover la industria cinematográfica. Entonces, me pareció muy interesante. Le envío saludos. Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante. Además, ha defendido mucho a los paisanos y eso se lo agradecemos muchísimo", concluyó.