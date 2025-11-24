Sheinbaum reacciona a críticas al triunfo de Fátima Bosch: ‘Es mucha desesperación’

Claudia Sheinbaum calificó como desesperados los rumores sobre que el gobierno influyó en el triunfo de Fátima Bosch. (Fotos: EFE / Cuartoscuro.com).

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 entre polémicas: primero con Nawat Itsaragrisil, quien la insultó en las actividades preliminares; luego con Omar Harfouch, exjurado que la llamó “falsa ganadora”; hasta cuestionamientos sobre la influencia de su familia en la victoria, conflictos de interés y sus vínculos con Pemex.

Durante la conferencia matutina del 24 de noviembre, un reportero preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si ella o alguien de su gobierno compró el certamen Miss Universo para generar una “cortina de humo”: “Es mucha desesperación, ¿no creen? (...) Evidentemente no, es falso. No hay que hacer caso de esas cosas”.

Además, Sheinbaum felicitó a Fátima Bosch, de nueva cuenta: “Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de los cuestionamientos a certámenes de este tipo, ella tiene su mérito siempre y levantó la voz en un momento donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito”.

Dos días antes, la presidenta ya había dedicado un mensaje por el triunfo de Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa (titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado).

La mandataria expresó que, aunque los certámenes de belleza siempre generan debates, Fátima había dado un ejemplo cuando se defendió de Nawat Itsaragrisil, directivo que la llamó “tonta”: “A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento”.

Petróleos Mexicanos negó una relación con dueños de Miss Universo y triunfo de Fátima Bosch EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

La polémica de Fátima Bosch: La supuesta renuncia del jurado, acusaciones y conexión con Pemex

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron en medio de una conversación pública que comenzó después de que el pianista Omar Harfouch anunció su renuncia como jurado de Miss Universo 2025 - aunque posteriormente Raúl Rocha señaló que fue cesado por “oportunista”.

Harfouch aseguró que existía una “votación secreta” para preseleccionar a las 30 finalistas y añadió que el triunfo ya estaba definido a favor de la concursante mexicana.

Posteriormente, señaló un posible conflicto de interés entre Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo (MUO), y Bernardo Bosch Hernández, padre de la ganadora y asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción.

Fátima Bosch era una de las favoritas en Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

Luego, se difundió que Pemex otorgó un contrato de 745.6 millones de pesos a un dos empresas, una de ellas de Rocha Cantú. Documentos citados por El Universal señalaron que los contratos correspondían a 2023, vía licitación pública. La información destacó que Bosch Hernández no formaba parte del área de Pemex involucrada en ese proceso.

La situación tomó fuerza cuando Pemex felicitó a Bosch por su triunfo y destacaron que era hija de un trabajador de la institución. Esto motivó la publicación de un comunicado posterior.

Pemex aclara relación con las empresas vinculadas a Raúl Rocha

El domingo, la petrolera emitió una tarjeta informativa. En ella indicó que en febrero de 2023 firmó un contrato de 11 meses con el consorcio de las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. (esta última de Raúl Rocha), pero que actualmente no mantiene relación contractual vigente.

Pemex afirmó que no tiene injerencia con directivos del certamen Miss Universo y que la felicitación a Bosch se realizó por el entusiasmo popular tras su triunfo. Añadió que mantiene un compromiso institucional con la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción.

Raúl Rocha Cantú responde a publicaciones y medios

En un comunicado, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú rechazó las versiones que relacionaron el contrato con Pemex con el triunfo de Fátima Bosch. Señaló que la licitación se realizó bajo estándares técnicos y legales de Pemex, con participación de 15 empresas, y que la adjudicación se dio por criterios competitivos.

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universe, defendió a Fátima Bosch. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Además, indicó que el contrato tuvo vigencia del 7 de febrero al 31 de diciembre de 2023, y que solo se ejerció una parte del monto por cuestiones administrativas internas de Pemex. También enfatizó que adquirió el 50% de Miss Universe hasta enero de 2024, casi un año después de la firma del contrato.

Rocha Cantú aseguró que no conocía a la familia Bosch durante el proceso de licitación y que los conoció hace apenas dos meses, en el contexto del certamen internacional.

¿Quién es Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch?

El ingeniero Bernardo Bosch Hernández, egresado de la Universidad Iberoamericana, tiene una trayectoria de 27 años en Pemex. Su familia proviene de José Miguel Bosch López de Llergo, descrito por el columnista A Díaz como arquitecto, ganadero e impulsor de actividades agropecuarias.

Reforma informó que Bernardo Bosch fue investigado por la FGR por presunto enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de la SFP relacionada con ingresos entre 2011 y 2015. La inhabilitación de 10 años impuesta por la SFP fue anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en 2022, la Fiscalía concluyó que no había elementos para proceder penalmente.

Fátima Bosch ganó el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia. (Foto AP/Sakchai Lalit)

De acuerdo con su perfil profesional, ha ocupado cargos como:

Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción (2017–actualidad).

Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016–2017).

Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014–2016).

Gerente de Control de Gestión en PEP (2009–2014).

Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones (2009).

Gerente de Control de Gestión en Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (2005–2009).

Jefe de Unidad de Control en Obras Estratégicas (2002–2005).

Superintendente de Atención de Auditorías del Proyecto Cantarell (1998–2002).

Con información de EFE y AP.