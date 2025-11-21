⁠Pemex felicita a Fátima Bosch por triunfo en Miss Universo: ¿Qué relación tiene su papá con la empresa?

Bernardo Bosch Hernández, el padre de la tabasqueña, ingresó a Pemex en 1998. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ EFE)

¡México tiene a la cuarta ganadora de Miss Universo! El triunfo de la modelo Fátima Bosch, quien fue coronada en el importante certamen de belleza, ha sido celebrado por un sinfín de personas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero, una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en sus redes sociales publicó un mensaje dedicado a la Miss Universo 2025.

“La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025”, escribieron en su post, al cual agregaron la leyenda: “un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión”.

Pemex también señaló que la felicitación se da, debido a que la modelo es hija de Bernardo Bosch Hernández, un ingeniero que ha pasado décadas en la compañía, ocupando distintos puestos.

¿Cuál la relación del papá de Fátima Bosch con Pemex?

Aunque la familia de Fátima Bosch es conocida por su relación con la política — puesto que su tía Mónica Fernández Balboa actualmente es directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado —, también tienen un vínculo con Pemex.

Bernardo Bosch Hernández es un ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana, aunque hay pocos detalles sobre su formación académica, su trayectoria laboral es amplia, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

El padre de Fátima Bosch ingresó a Pemex en marzo de 1998 como Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell, un cargo que ocupó durante 4 años continuos, ya que dejó el puesto en el 2002.

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch, es asesor en Pemex. (Fotos: IA Gemini / Shutterstock).

A partir de ese momento comenzó a crecer dentro de la compañía, ya que posteriormente fue Jefe de la Unidad de Control de la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas por dos años.

Algunos de los puestos que Bernardo Bosch Hernández son los siguientes, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Gerente de Control de Gestión en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex

Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción

Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social

En este último puesto duró dos años, durante los cuales fue el responsable de diseñar e implementar una nueva política de responsabilidad social en Pemex, detalla el perfil.

Además, se encargó de poner en marcha 140 acciones de responsabilidad y desarrollo social, así como de implementar el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente en Pemex.

¿Qué cargo ocupa actualmente el papá de Fátima Bosch en Pemex?

Luego del último cargo, Bernardo Bosch fue Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo, en donde estuvo a cargo de programas gubernamentales, aunque solo duró siete meses.

Pues en 2017 el papá de la modelo Fátima Bosch tomó el cargo de asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción, un puesto en el cual continúa hasta la actualidad.

Como parte de su trabajo, Bernardo se encarga de implementar grupos de trabajo para el análisis y revisión de proyectos de convenios para Pemex Exploración y Producción.

Es así que Bernardo Bosch Hernández ha trabajado durante 27 años en la compañía, aunque se desconoce cuál fue su ocupación antes de ingresar a Petróleos Mexicanos.

¿Qué dijo Bernardo Bosch tras el triunfo de Fátima en Miss Universo?

Luego de que Fátima Bosch se convirtió en la reina de Miss Universo 2025, Bernardo compartió algunas palabras reconociendo el éxito que había tenido su hija, en donde aseguró ‘no caber de la emoción’.

“Grandioso, ver a tu hija crecer es grandioso (…) estoy muy orgulloso de cómo es ella (…) nos llena de orgullo; es una luchadora, una campeona, y que ella es muy determinada, la admiro por eso”, dijo para Imagen Televisión.

La admiración padre e hija es mutua, debido a que Fátima Bosch ha manifestado el orgullo que siente por Bernardo, quien apoyó a la modelo en cada momento de la competencia internacional.

“Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable”, comentó la tabasqueña en una entrevista que brindó a la revista Hola!, luego de convertirse en Miss México.