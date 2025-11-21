Fátima Bosch envía mensaje tras ganar Miss Universo 2025: ‘Nunca permitan que las hagan dudar de su valor’

Fátima Bosch se dijo feliz y orgullosa de ganar Miss Universo 2025 y de representar a México en el certamen.

¡Cuarta corona para México! Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, una edición que estuvo envuelta en polémica, pero dejó el triunfo de la tabasqueña, quien ya dio sus primeras declaraciones.

Acompañada de su familia, Fátima Bosch se hizo del título de Miss Universo, en sucesión de la danesa Victoria Kjær Theilvig. La noche de este jueves fue histórica para nuestro país y sobre todo para Tabasco, que festejó a lo grande este triunfo.

Aunque los papás y hermano de Fátima reaccionaron al título de Miss Universo, la reina de belleza hizo sus primeras declaraciones horas después, en donde compartió lo feliz que se sentía de representar a México y ganar.

¿Qué dijo Fátima Bosch de Miss Universo 2025?

Pese a la polémica de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director regional de Miss Universo, la modelo de 25 años considera como “un sueño” su triunfo dentro del certamen.

"Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo", mencionó la modelo mexicana en una publicación a través de X, donde posa con la corona de Miss Universo.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo 2025. (EFE)

También reconoce que detrás de ganar el certamen de Miss Universo, mismo que inició el pasado 2 de noviembre con el arrivo de las concursantes a Tailandia, existe un trabajo de preparación del que se siente orgullosa.

“Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo”, agrega en su mensaje.

Fátima Bosch y su ‘misión’ como Miss Universo

En la final de Miss Universo 2025, Fátima Bosch iba con un solo objetivo: dejar un mensaje positivo a la sociedad y servir como mensajera de todas aquellas personas que necesitan alzar la voz.

“Tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo. Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas”.

Sobre todo, quiere servir de inspiración para las nuevas generaciones (en especial las niñas) y que estas crezcan con confianza en sí mismas.

Fátima Bosch quiere inspirar a nuevas generaciones. (Foto: EFE/IAGemini)

“A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”.

Fátima Bosch incita a las niñas a cumplir sus sueños

Dentro del mensaje que envió la modelo tabasqueña de 25 años, está el de incitar a que las personas cumplan sus sueños, sin importar lo complicada que parezca la situación.

“Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”.

¿Cómo le fue a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

La noche del jueves 20 de noviembre se transmitió en México la final de Miss Universo, donde la representante de nuestro país alcanzó el top 30, que la convirtió en una de las semifinalistas.

Compitiendo contra otras favoritas para ganar Miss Universo 2025, Bosch Fernández fue seleccionada dentro del top 12; en esta etapa posó en traje de baño. Posteriormente llegó al top 5, en el que hizo la pasarela con un vestido de Trino Orozco.

En esta ocasión, se quedó al final con Tailandia, la participante local. El top 5 se conformó por: