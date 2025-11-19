(FOTOS Y VIDEOS) Estos fueron los trajes que Fátima Bosch usó en preliminar de Miss Universo 2025

Así fue la participación de Fátima Bosch en la competencia preliminar de Miss Universo 2025. (Foto: EFE/IAGemini)

La antesala de la final de Miss Unvierso 2025 es la competencia preliminar, donde Fátima Bosch participó con tres outfits diferentes.

En la preliminar del certamen de belleza, las participantes deben desfilar tres ocasiones y son las siguientes:

Competencia de trajes nacionales

Desfile en traje de baño

Pasarela de vestido de noche

Fátima Bosch utilizó una vestimenta inspirada en la diosa Xochiquetzal para el concurso de trajes nacionales. (Foto: EFE)

¿Cómo fue la participación de Fátima Bosch en la preliminar de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch comenzó su participación en la competencia de Miss Universo 2025 luego de la polémica desatada por los insultos de Nawat Itsaragrisil en su contra.

La primera pasarela de la noche fue en la competencia de trajes nacionales, donde portó una vestimenta inspirada en la diosa Xochiquetzal, pieza con un valor de aproximadamente $150,000 MXN, creada por el diseñador Fernando Ortiz.

“La inspiración principal es la diosa mexica Xochiquetzal, diosa de la belleza, la fertilidad y el amor, es compaginar la espiritualidad, la cultura mexicana con esta figura que representa todo lo bello", declaró el experto en moda en una entrevista para Imagen Televisión.

La segunda pasarela de la noche fue en traje de baño, donde la tabasqueña Fátima Bosch lució una pieza completa color rojo.

Los detalles del outfit fueron unos tacones dorados y un pareo que sostuvo detrás de su cuerpo con las dos manos mientras desfilaba ante el público.

Su paso por el escenario fue de poco más de un minuto, tiempo en el cual debía convencer al jurado para avanzar a la semifinal de Miss Universo 2025.

Miss Mexico Fatima Bosch vistiendo el traje de baño durante la competencia preliminar en el certamen de belleza. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

La última pasarela de la competencia preliminar de Miss Universo 2025 fue la del vestido de noche, con la cual se cerró el día de actividades del certamen de belleza.

Fátima Bosch apareció nuevamente en el escenario con un vestido largo dorado con colgantes en los brazos.

Ella desfiló ante el público y el jurado mientras se escucharon datos acerca de la participante mexicana.

“Fátima fue voluntaria en un hospital oncológico durante casi una década, también trabajó en prevención del suicidio y acompañamiento”.

Finalmente, se detuvo unos segundos para la apreciación de su vestimenta mientras se escuchaba “México, tú eres como un diamante, eres excepcional”.

Fátima Bosch en la pasarela de vestido de noche en la preliminar de Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

En la fase preliminar de Miss Universo 2025 no todo salió como se esperaba, pues Gabrielle Henry, participante de Jamaica, tuvo una caída durante su participación en la pasarela, por la cual requirió de una hospitalización, pero ya está dada de alta.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

El reinado de Victora Kjaer, actual Miss Universo, está a punto de terminar y es momento para que la modelo danesa corone a una nueva ganadora del certamen de belleza.

Pero antes las participantes deben concursar en la etapa final de Miss Universo para obtener el título como ‘la mujer más hermosa del mundo’.

La última etapa del concurso está programada para el jueves 20 de noviembre de 2025 (21 de noviembre en Tailandia a consecuencia de los husos horarios).

La hora de inicio de la gala es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México y se transmite en nuestro país en el canal Imagen Televisión.