¿Qué le pasó a Miss Jamaica? Gabrielle Henry sufre aparatoso accidente en preliminar de Miss Universo 2025

La competencia preliminar de Miss Universo 2025 tuvo momentos de felicidad y emoción, pero también provocó preocupación gracias a que Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió un aparatoso accidente.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO) compartió en sus redes que la modelo no sufrió fracturas y se encuentra con atención médica.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universo que estamos preocupados por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica que, a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, salió del hospital donde recibe tratamiento”, escribió el dueño del certamen de belleza.

Así fue el accidente de Miss Jamaica

La madrugada de este miércoles (tiempo de México) se realizó el concurso preliminar de Miss Universo 2025, donde las delegadas (incluyendo a la mexicana Fátima Bosch) lucieron trajes nacionales, de bikini y de noche.

En la última etapa, que fue con los vestidos de noche, Gabrielle Henry llevaba uno naranja lleno de brillos, que resaltaban con su piel. La modelo jamaiquina caminaba sobre el escenario lento y con la mirada de frente.

Sin embargo, gracias a la altura y posición de su mirada, no se percató de que estaba cerca del borde del escenario, por lo que al dar un paso, se cayó del mismo; algo similar al accidente de Fher, de Maná.

El video de aquel momento se viralizó en redes sociales. Otros clips muestran el momento en que llega personal de primeros auxilios con una camilla y se llevan a Miss Jamaica del recinto al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, sede del concurso.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

En un comunicado improvisado, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, al frente de Miss Universo, compartió que la modelo se encuentra estable, y afortunadamente no sufrió fracturas o algún tema más delicado.

“Estuve allí con ella y su familia y, afortunadamente, no tiene huesos rotos y está bajo buen cuidado (...) Nuestras oraciones están con ella para su pronta recuperación”, expresa el presidente de MUO.

¿Miss Jamaica no participará en la final de Miss Universo? Esto sabemos

Rocha, quien se peleó con Nawat (director regional de Miss Universo), explicó que Henry permanece en observación para asegurar que su salud no está comprometida.

“Permanecerá en observación durante el resto de la noche y seguiremos en contacto con su familia para brindarle apoyo”, expresa Rocha Cantú.

Mientras tanto, Miss Universo Jamaica también compartió un comunicado sobre la salud de su delegada nacional. Confirmaron que la salud de Gabrielle es estable, pero continúa con exámenes médicos para determinar si pueden darla de alta o no.

“Pedimos amablemente a todos que mantengan el ánimo en alto, la tengan en sus oraciones y envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por sus muestras de amor, apoyo y oraciones continuas”, se lee en su misiva.