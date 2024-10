‘¡Pongan más piso!’: Fher, vocalista de Maná, explica la verdad de su caída viral

‘Ya no me vuelvo a caer’ Esta frase forma parte de un video que muestra la ocasión en la que Fernando Olvera, mejor conocido como Fher, el vocalista de Maná, se cayó desde lo alto de un escenario mientras cantaba.

A pesar de que los hechos sucedieron en 2014, el clip que muestra la caída de Fher sigue vigente, por lo que durante su reciente concierto en el Auditorio Nacional, el intérprete de ‘Oye, mi amor’ explicó que ocurrió en aquella ocasión.

¿Por qué Fher, de Maná, se cayó del escenario?

Durante su presentación en el Coloso de Reforma, Fher dedicó unas palabras a sus fans y compartió todos los detalles que había en el escenario, tal como una cinta blanca en todo el contorno de la plataforma.

El cantante comentó que este elemento es muy relevante en las presentaciones en vivo, ya que esta es una marca que permite a los músicos saber qué tan cerca están del final del escenario, para evitar accidentes.

Por lo que recordó la ocasión en la que se cayó durante el Festival Presidente en República Dominicana que se realizó hace 10 años, ya que en esa ocasión su staff olvidó colocar la cinta en el escenario.

El video de la caída de Fher se volvió viral, debido a que el cantante dijo frases graciosas en ese momento; sin embargo, los hechos no ocurrieron de esta forma. (Foto: Captura de pantalla)

“Entonces, ese día este güey (un miembro del staff), anduvo poniéndose pedo y la cagó, no puso la cintita y ahí tienen a su pendejo”, compartió Fher sobre la caída que más tarde se volvió viral.

El cantante de ‘Rayando el Sol’ comentó que el escenario tenía una altura de 2.20 metros: “sí caí de lomazo, pero me levanté como sin nada, un poquito sofocado, no digo que no, pero le seguí”, agregó.

¿Fher, de Maná, se cayó dos veces en el concierto? Esto pasó realmente

La caída de Fher se volvió viral, debido a que en redes sociales se compartió un video en el que se mostraba cómo el vocalista supuestamente se cayó en dos ocasiones de forma consecutiva.

Además, se pueden escuchar frases muy graciosas como: “¡Pongan piso!”, “No pasa nada, aquí estamos de nuevo” e incluso canta al ritmo de ‘El muelle de San Blas’: “Ya no me voy a caer”, antes de volver a resbalar del escenario.

Sin embargo, ni las frases ni la doble caída ocurrieron realmente. Todo fue parte de un video editado por el creador de contenido Carlos Chavira, por lo que Fher dijo recientemente: “Un güey hizo todo el video en internet, de que yo me volvía caer, pero no es cierto”.

Fher Olvera, cantante de la banda mexicana de pop rock Maná, compartió que la doble caída que se viralizó jamás ocurrió. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) (Marco Ugarte/AP)

Anteriormente, Carlos ya había hablado sobre la parodia que realizó a Fher en un video que compartió en sus redes sociales, en donde explicó todo el proceso que tuvo que realizar para que el video luciera auténtico.

El creador de contenido explicó que para hacer el video él unió dos clips sobre la misma caída del vocalista, ya que el accidente solo sucedió una vez y en los videos originales no se puede escuchar a Fher decir nada.

Posteriormente realizó la edición del audio, para lo cual eliminó el sonido y grabó uno nuevo compuesto por efectos de personas aplaudiendo, la versión acústica de ‘En el muelle de San Blas’, así como el ruido de la caída.

¿Y la voz? Es una imitación que realizó el mismo Carlos Chavira: “El diseño de audio es lo que le da realismo”, agregó el creador de contenido, quien también añadió efectos de reverberación y saturación, para que realmente pareciera que el video se había grabado durante un concierto.

Por lo cual, el clip de la presunta doble caída de Fher ha sido falso todo este tiempo.