¡Baaaajan! ‘Maderito’, candidato a la alcaldía de Monterrey, se cae de un camión

‘’Como ustedes se dieron cuenta, me caí, la gente del camión me pidió que me subiera a saludarlos y lamentablemente el camión se movió y me caí, me pegué en la cabeza y estoy aquí en el hospital y me están curando’', contó Adalberto Madero, candidato a la alcaldía de Monterey, por el partido Esperanza Social (ESO), en un video.

Esto, luego de que Madero se cayera de un camión en movimiento, cuando realizaba su campaña en la avenida Lincoln, al poniente de Monterrey.

En el video se ve que el candidato subió al estribo de un camión de plataforma, que iba a baja velocidad. El chofer siguió la marcha y el político cayó. Los hechos sucedieron a las 18:00 horas de este martes 28 de mayo.

‘’Ánimo, vamos a ganar y la verdad lo que hago es por ustedes, pero eso no justifica que cada día estemos peor’', dijo el candidato regio, también conocido como ‘Maderito’, que fue atendido por personal de la Cruz Roja, para después ser llevado a un hospital privado.

Además, ya salieron a la luz dos fotografías que captaron momentos antes de que el candidato se cayera. Las imágenes fueron tomadas por el copiloto del camión.

Los cibernautas comenzaron a compartir el video. Uno de ellos escribió ‘’JAJAJAJAJJAA pinche Maderito se partió su madre por andar mendigando el voto’'.

¿Quién es Adalberto Madero ‘Maderito’?

‘Maderito’ nació en Monterrey, Nuevo León, el 25 de septiembre de 1969. Es abogado y militó en el Partido Acción Nacional (PAN), donde fue asesor legal de la organización y de regidores.

También fue coordinador de regidores, Secretario de Acción Gubernamental y Subsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, Subsecretario de Acción de Gobierno y como Consejero Nacional.

Como funcionario público, fue diputado de 1997 al 2000. También ganó elecciones para ser senador del 2000 al 2006 y fue presidente municipal de Monterrey del 2006 al 2009.

El candidato a la alcaldía de Monterrey ha sido señalado por actos de corrupción. Se han recibido denuncias sobre acciones que datan del 2008. En 2011 ‘Maderito’ fue detenido y trasladado al reclusorio, debido a una investigación federal. Posteriormente, fue liberado, ya que pagó fianza.