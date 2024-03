Mariana Rodríguez se registra como candidata de MC a alcaldía de Monterrey: ‘Iré contra puro hombre’

En medio de la polémica sobre su lugar de residencia, la esposa del gobernador de Nuevo León e influencer, Mariana Rodríguez, se registró este miércoles 6 de marzo ante Movimiento Ciudadano como candidata a la alcaldía de Monterrey.

Pasadas las 12:00 del mediodía, la presidenta con licencia de Amar a Nuevo León, organismo creado durante la actual administración estatal, arribó a la sede de su partido, ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Arropada por decenas de simpatizantes que vestían playeras en color naranja y portaban banderas de MC, Rodríguez Cantú se pronunció en contra de los “viejos políticos”.

“Me tocará competir contra puro hombre a como pinta el panorama, algunos de ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia”, mencionó durante su discurso en alusión a Adalberto Madero y de Adrián de la Garza, quienes ya fueron alcaldes y han sido señalados como posibles candidatos.

“No pueden volver a nuestra capital, los viejos políticos no merecen ni segundas ni terceras oportunidades”, agregó la aspirante a la capital de Nuevo León.

Luego de su arribo a la dirigencia estatal de MC, Rodríguez Cantú hizo entrega de los documentos requeridos por su partido para así convertirse en candidata a la alcaldía de Monterrey.

“Tengo 28 años, pueden parecer pocos, pero me ha tocado vivir, aprender y estar en puestos en donde he demostrado que aunque soy joven lo que me propongo lo logro.” Apuntó en respuesta a quienes han criticado su falta de experiencia en cargos públicos.

Mariana Rodríguez agregó que aspira a convertirse en la mujer más joven que ha gobernado la ciudad de Monterrey.

Desde que manifestó sus intenciones a contender por la presidencia municipal de Monterrey surgieron señalamientos que hacían referencia a que Mariana Rodríguez no radica en la ciudad capital sino en el municipio de San Pedro Garza García, situación que ha negado en reiteradas ocasiones.