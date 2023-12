Historia de ‘El Año Viejo’, clásico de Tony Camargo en épocas decembrinas con raíces colombianas

¡Es hora de sacar las playlists navideñas y de fin de año! Nos encontramos en Navidad, lo que a su vez significa que le queda una semana a 2023; estamos a punto de empezar 2024, y con ello muchos recuerdan todo lo que el año en curso les dejó.

Y hablando de música para estas épocas decembrinas, hay una canción que retrata muy bien el recuento anual que cada persona hace, además de que es un ‘clásico mexicano’.

Hablamos de ‘El Año Viejo’, tema interpretado por Tony Camargo y que todos hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida en alguna reunión de Navidad o Año Nuevo. ¿No estás seguro? Te dejamos parte de la letra, para refrescar tu memoria:

“Yo no olvido al año viejo / Porque me ha dejao’ cosas muy buenas / Ay, yo no olvido al año viejo / Porque me ha dejao’ cosas muy buenas / Mira / Me dejó una chiva, una burra negra / Una yegua blanca y una buena suegra”.

¿Cómo nació ‘El Año Viejo’ de Tony Camargo?

“Esa canción se grabó en 1953 y hasta hoy funciona, por decirlo de alguna manera, en muchos hogares se sigue despidiendo del año con ella y eso para mí es un verdadero regalo que la vida me ha dado”, dijo Tony Camargo en un entrevista con Notimex en 2014.

Tony Camargo lanzó 'El Año Viejo en 1953. (Foto: YouTube / uhbytube)

Como se mencionó anteriormente, ‘El Año Viejo’ es un tema que conocemos gracias a la interpretación de Tony Camargo, un reconocido cantante mexicano que falleció en 2020, aunque él no fue su autor.

El hombre que escribió esta canción se llama Crescencio Salcedo, y era originario de Colombia. No se dedicaba a la música, sino al campo, pero llegó a componer melodías interpretadas por reconocidos cantantes.

Hace 71 años, en 1952, Tony Camargo se encontraba de gira y llegó a Caracas, Venezuela, donde le presentaron unos papeles con apuntes sobre una canción: se trataba de ‘El Año Viejo’ que estaba pensada originalmente para el género de cumbia.

‘El Año Viejo’, la canción que despuntó la carrera de Tony Camargo

A su regreso a México, decidió grabar la canción con la disquera RCA en 1953, e incluirla en su primer material de larga duración.

La canción, que se despide del año de una forma alegre gracias a sus trompetas y coros, se volvió desde su lanzamiento en un éxito rotundo. Los coros fueron realizados por el trío Las tres Conchitas, integrado por Refugio ‘Cuca’ Hernández y las hermanas Gudelia y Laura Rodríguez.

A pesar del éxito de ‘El Año Viejo’, Tony Camargo nunca conoció personalmente a Crescencio, autor de la letra que lo llevó a obtener reconocimiento a nivel internacional. “(Me lamento) de no haber ido a Colombia conocer a Crescencio Salcedo y darle un abrazo”, dijo en una entrevista.