Muere Kevin Pedraza, cantante de cumbia, a los 19 años tras accidente en moto

El cantante peruano Kevin Pedraza murió a los 19 años al protagonizar un accidente automovilístico cuando iba a bordo de una motocicleta. El intérprete de cumbia fue trasladado al hospital Regional de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico hasta que falleció.

El integrante de la agrupación Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión regresaba de sus clases de la Universidad Tecnológica del Perú, en donde estudiaba la carrera de contabilidad.

Los especialistas aseguraron que tuvo un traumatismo encéfalo craneano severo, traumatismo multisistémico, neumonía aspirativa y fractura de muñeca y tibia, de acuerdo con información de La República.

Su novia, Jhanina Tocto Pariah, compartió en redes sociales que no podía creer la noticia y le dedicó un mensaje de despedida: “Mi vida te me fuiste. Dejaste un vacío en mi corazón. Papá Dios, cuídalo mucho, cuídame desde el cielo. Me haces falta. Tú no mi amor” al afirmar que sentía un “dolor que no se puede expresar”.

El cantante de Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión tenía 19 años cuando murió. (Foto: YouTube @PedrazaOficial)

Las versiones tras la muerte del cantante Kevin Pedraza

Aunque en los primeros reportes se aseguraba que Pedraza -nacido en Jaén- fue el que se impactó contra un camión que aparentemente iba a exceso de velocidad, la policía nacional inició las investigaciones del caso, mientras que el conductor se encuentra detenido.

Su papá pidió justicia, ya que asegura que el implicado habría consumido bebidas alcohólicas en el momento en el que chocó el vehículo de quien pone voz a canciones como ‘La carpuela’, ‘La tóxica’ y ‘El que nunca te olvida’, que tiene 21.3 mil seguidores en su canal de YouTube.

“Lo que queremos es que se haga justicia, porque nadie me va a devolver a mi hijo. Este ser querido por nada en la vida lo vamos a recuperar”, dijo al exigir que el culpable obtenga su castigo, según el medio.