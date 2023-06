Treat Williams: Así fue el accidente en moto en el que murió el actor de ‘Evergood’ a los 71 años

El actor estadounidense Treat Williams, conocido por su participación en la serie de televisión Everwood (2002), falleció este 12 de junio en un accidente de moto a sus 71 años.

La muerte del intérprete fue confirmada al medio People por su agente de 15 años, Barry McPherson. Asimismo, la familia de Treat Williams lanzó un comunicado sobre el fallecimiento del artista:

“Como se pueden imaginar, estamos conmocionados y gravemente afligidos en este momento. Treat amaba profundamente a su familia, su vida y su oficio”, aseguró la familia de Treat Williams.

Treat Williams continuaba a dedicarse a la actuación. (Foto: Instagram / @treat.williams2)

¿Cómo fue el accidente de moto de Treat Williams?

El accidente de Treat Williams ocurrió al noreste del estado de Vermont cerca de un pueblo llamado Dorset. De acuerdo con las autoridades del lugar, quienes hablaron con el medio People, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:00 horas.

El incidente ocurrió cuando la motocicleta del actor se impactó con un auto que iba en la misma carretera. Las autoridades especulan que el conductor del coche no vio a Treat Williams cuando dio una vuelta.

Treat Williams fue un actor reconocido por sus roles en televisión y el cine. (Foto: EFE / Nina Prommer) (EPA)

Jacob Gribble, el jefe de bomberos de Dorset, explicó a People que el único herido del accidente fue Treat Williams. Se llamó a un helicóptero de LifeNet para que lo trasladaran a un hospital de Nueva York, a pesar de ello, no lograron salvar su vida.

Las autoridades aseguraron al medio estadounidense que continuaran las investigaciones para determinar con certeza lo que ocurrió con el incidente vehicular.

¿Quién fue el actor Treat Williams?

Treat Williams nació en 1951 en el pueblo de Rowayton, Connecticut. A pesar de ser una celebridad reconocida por sus labores dentro de la televisión, la trayectoria del actor empezó dentro de las artes escénicas.

En la década de los 70, Treat participó en algunas obras de Brodway como en Over Here! en 1974. Un año después tuvo su debut en la pantalla grande con la cinta de Deadly Hero, a partir de ese momento comenzó a formar parte de producciones más grandes como en The Ritz and The Eagle Has Landed (1976).

En 1979, Williams protagonizó la adaptación del musical Hair que lo llevó a tener su primera nominación en los Golden Globes dentro de la categoría de Nueva Estrella del Año.

Uno de sus roles más icónicos ocurrió dentro de la serie de televisión Everwood, que se transmitió en 2003 a 2004. En aquella producción interpretó el papel del doctor Andrew Brown, por la que recibió varios reconocimientos como en los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards en inglés).

En la actualidad, Treat Williams continuaba participando en el mundo de la actuación en roles más pequeños en películas como en The Noel Diary (2022).

Con información de EFE