‘Les llamamos por teléfono’: Esto sabemos sobre el permiso de convocados por Selección para jugar con Toluca

¿Estarán Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta del Toluca vs. LAFC? En las últimas horas, se reportó que los dos jugadores de los ‘Diablos’ estarían bajo las órdenes de Antonio ‘Turco’ Mohamed pese a que mañana inicia la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Y es que los jugadores de la Liga MX en la convocatoria de Javier Aguirre reportan este 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol para iniciar la última parte del proceso para la Copa del Mundo como está previsto desde hace varios meses.

Los 12 elegidos, que tienen su lugar asegurado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, no jugaron la ida de los cuartos de final del Clausura para irse de vacaciones y realizar el proceso de 45 días para llegar con las ideas claras al México vs. Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte.

¿Alexis Vega y Jesús Gallardo jugarán con Toluca? Esto sabemos

De acuerdo con el reportero Andrés Islas de Fox Sports México, Alexis Vega y Jesús Gallardo estuvieron este martes en las instalaciones del bicampeón Toluca durante la preparación para el choque ante Los Angeles FC, programado para el miércoles.

El cuadro choricero van perdiendo en la serie tras caer (2-1) en California y necesitan de la victoria para avanzar a la final de Concachampions, donde esperan Tigres UANL tras vencer a Nashville SC.

Según la información obtenida por Islas, la Selección Mexicana accedió a liberar a los jugadores para que participen en el partido internacional, contrario a lo que se había acordado con anterioridad.

En un comunicado publicado por la FMF el pasado 17 de febrero dejaban en claro que los convocados podrían jugar únicamente en la ida de las semifinales de Concachampions, no la vuelta.

“En tanto, en la Copa de Campeones de la Concacaf, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de Ida de Semifinal“, se lee en una publicación del sitio oficial de la Selección Mexicana.

¿Qué dicen Mohamed y Duilio Davino sobre la posible participación de Vega y Gallardo?

La posible participación de Alexis Vega y Jesús Gallardo con Toluca del miércoles llamó poderosamente la atención de los reporteros, quienes en las horas posteriores cuestionaron al respecto a ‘Turco’ Mohamed y a Duilio Davino, Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles en la FMF.

El entrenador argentino fue cuestionado al respecto en conferencia de prensa con motivo del partido de mañana; sin embargo, se limitó a contestar con ironía sobre el tema sin confirmar o negar.

“Los estamos llamando por teléfono, a ver si pueden venir, ver si vienen mañana partido a verlo. Si vienen a verlo, los metemos a la cancha y juegan. Capaz que juegan, quién sabe. Vamos a ver”, expresó Mohamed.

Davino fue abordado durante el estreno de la cinta Un portero muy improbable, película que se inspira en la historia de Jorge Campos. Sin embargo, se negó a dar una declaración relacionada con la FMF o la posible participación de Gallardo y Vega.

“Vinimos a hablar de la película... (nos sentimos) muy bien, muy contentos pero, hoy, a disfrutar de la película”, dijo tras ser cuestionado sobre el inicio de la concentración de la Selección. “Solo de la película”, dijo tajantemente ante la pregunta sobre los futbolistas del equipo escarlata.