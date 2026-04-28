‘Sorpresas’ de la primera lista de México para el Mundial 2026: ¿A qué jugadores dejó fuera Aguirre?

Javier Aguirre reveló la primera lista de convocados al Mundial 2026, con jugadorse de la Liga MX. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

La Selección Mexicana reveló su primera lista de convocados rumbo al Mundial 2026, un anuncio que marca el inicio de la etapa final de preparación bajo el mando de Javier ‘El Vasco’ Aguirre. El grupo está compuesto únicamente por jugadores de la Liga MX, lo que permite establecer una base clara de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Este primer llamado incluye a 12 futbolistas con lugar prácticamente asegurado en el Mundial 2026, además de un grupo de jóvenes que trabajarán como apoyo durante la concentración.

Sin embargo, más allá de los nombres incluidos, la convocatoria también llamó la atención por las ausencias, varias de ellas de jugadores que habían sido considerados en procesos recientes o que mantenían regularidad en sus clubes.

Primera lista de México para el Mundial 2026: convocados y novedades

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que los 12 jugadores elegidos se concentrarán a partir del 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. El grupo está dividido en dos porteros, dos defensas, cinco mediocampistas y tres delanteros.

Según un comunicado de la Selección Nacional de México, los 12 “están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo de la FIFA 2026″.

La decisión de trabajar solo con futbolistas de la Liga MX responde a un acuerdo con los clubes, que aceptaron disputar la liguilla del Clausura 2026 sin seleccionados a cambio de que los convocados tengan una alta posibilidad de asistir al Mundial.

Duilio Davino, director general de Selecciones Nacionales, dijo hace unos días a la prensa: “No habrá ninguno en la lista que se pierda la liguilla y que no vaya al Mundial”.

La principal novedad es la inclusión del delantero Guillermo ‘Memote’ Martínez, de Pumas UNAM, quien suma cinco goles en el Clausura 2026. Su presencia responde a la necesidad de contar con variantes ofensivas ante la incertidumbre física de otros atacantes.

En particular, el cuerpo técnico mantiene dudas sobre la evolución de Santiago Giménez, delantero del Milan, quien ha tenido pocos minutos de juego tras regresar de una lesión. Este escenario abrió la puerta para considerar nuevas opciones en la delantera dentro de esta primera lista conformada por jugadores de la Liga MX.

Gil Mora está en la lista de convocados de la Liga MX rumbo al Mundial. (Foto: Cuartoscuro.com). (Chris Noyola )

Convocados de la Liga MX

Porteros

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Luis Romo (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Guadalajara)

Sparrings convocados

Además, el cuerpo técnico convocó a ocho jugadores jóvenes como “sparrings”, quienes acompañarán la preparación con pocas posibilidades de integrar la lista final.

Estos jugadores provienen principalmente de equipos que no clasificaron a la fase final del Clausura 2026 y su convocatoria responde a la necesidad de completar los entrenamientos durante la concentración previa al Mundial.

Esta lista de jugadores tiene “seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial”, explica el comunicado.

Óscar García (León) – Portero

Luis Rey (Puebla) – Defensa

Eduardo Águila (San Luis) – Defensa

Jesús Gómez (Tijuana) – Defensa

Denzell García (FC Juárez) – Defensa

Iker Fimbres (Monterrey) – Mediocampista

Jairo Torres (FC Juárez) – Mediocampista

Kevin Castañeda (Tijuana) – Delantero

Jugadores fuera de la lista de México para el Mundial 2026

La primera convocatoria también dejó una lista amplia de futbolistas que no fueron considerados. Algunos casos responden a lesiones, mientras que otros están relacionados con decisiones técnicas o condiciones acordadas con los clubes:

Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Richard Ledezma (Chivas)

Diego Lainez (Tigres de la UANL)

Efraín Álvarez (Chivas)

Jesús Angulo (Tigres de la UANL)

Erick Sánchez (América)

Everardo López (Toluca)

Marcel Ruiz quedó fuera de la convocatoria de Aguirre para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

Marcel Ruiz es la gran ausencia, a quien se esperaba como titular, pero sufrió una lesión de rodilla que generó dudas en el cuerpo técnico. El propio Javier Aguirre había sido claro sobre este tipo de situaciones previamente, pues (citado por ESPN), señaló: “No voy a llevar al Mundial a jugadores en una pierna”, en referencia a futbolistas que no estén en condiciones físicas óptimas.

En el caso de Carlos Rodríguez, su ausencia estaría relacionada con el acuerdo entre la Federación y los clubes de la Liga MX. Según ESPN, el técnico buscaba evaluarlo durante la concentración sin garantizar su lugar en el Mundial, lo que no fue aceptado, por lo que quedó fuera de la convocatoria.

Otros nombres como Diego Lainez, Efraín Álvarez y Jesús Angulo habían tenido participación en convocatorias anteriores, pero no fueron incluidos en este primer listado.

Partidos de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

Los convocados iniciarán una concentración de más de 30 días y tendrán una semana de descanso antes de reportar. Como parte de la preparación, México disputará tres partidos amistosos:

22 de mayo vs Ghana

30 de mayo vs Australia

4 de junio vs Serbia

Lista final de México para el Mundial 2026: cuándo se define

La convocatoria definitiva será anunciada a más tardar el 1 de junio, cuando se integren los jugadores que militan en el extranjero. En ese grupo se espera la presencia de futbolistas con experiencia internacional, como:

El delantero Raúl Jiménez, del Fulham inglés.

El defensa Johan Vásquez, del Génova italiano.

El portero Guillermo Ochoa, del Limassol de Chipre.

México formará parte del Grupo A del Mundial 2026, donde enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, a Corea el 18 y a la República Checa el 24.

Con esta primera lista, el equipo dirigido por Javier Aguirre define más de la mitad de su plantilla y establece los criterios con los que se completará la convocatoria final.

Con información de EFE