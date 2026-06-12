‘Gran Desfile Mundialista’ en CDMX: Estas serán las calles cerradas y las alternativas viales

El gobierno de la CDMX organizará un desfile por la Copa del Mundo 2026.

La Ciudad de México ofrecerá a los capitalinos y visitantes una de las actividades más esperadas relacionadas con la Copa del Mundo 2026, que se inauguró el jueves en el Estadio Banorte y que contó con la presencia de artistas como Belinda y Shakira.

El Gobierno capitalino invitó a la ciudadanía a asistir al Gran Desfile Mundialista, un espectáculo que incluirá figuras monumentales, comparsas, música y actividades temáticas vinculadas al futbol.

El evento se realizará este sábado 13 de junio, comenzará a la 1:00 de la tarde y recorrerá uno de las avenidas más importantes de la capital, por lo que se prevén afectaciones a la circulación vehicular en la zona centro y poniente.

¿Qué calles estarán cerradas por el Desfile Mundialista?

La ruta principal del Desfile Mundialista CDMX se desarrollará sobre Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

Aunque las autoridades no especificaron horarios de cierre ni un listado detallado de vialidades bloqueadas, el mapa oficial muestra que la circulación podría verse afectada en el corredor de Reforma y sus inmediaciones.

Por esto, las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Alternativas viales recomendadas

Según el mapa difundido por el gobierno de la CDMX, las opciones sugeridas para evitar la zona del desfile son:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza

Estas vialidades aparecen como alternativas para rodear el trayecto del desfile y facilitar la movilidad durante el evento.

¿Cómo será el Desfile Mundialista en la CDMX?

El pasado 2 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó los detalles de esta celebración, siendo una de las actividades organizadas rumbo al arranque del Mundial 2026 que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la presentación oficial se mostró un adelanto de los contingentes que participan en el desfile. La propuesta busca fusionar distintas expresiones culturales mexicanas con la pasión por el futbol.

Entre los primeros bloques destacan representaciones inspiradas en el México prehispánico y en la tradición del Día de Muertos. También participan ciclistas portando las banderas de los tres países anfitriones del Mundial 2026.

El recorrido incluye un homenaje a las 48 selecciones dentro de la fase de grupos del Mundial 2026, además de carros alegóricos temáticos, música en vivo y grupos de danzantes que recuerdan la importancia histórica del juego de pelota en las culturas originarias.