Se inunda el Hospital Psiquiátrico de San Fernando y sur de CDMX; prevén más lluvias hoy

La CDMX activó alertas por fuertes lluvias y posible caída de granizo.

El Gobierno de la Ciudad de México activó una alerta roja por lluvias fuertes y posible caída de granizo este viernes en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que las lluvias fuertes causarán encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves en laderas.

La alerta roja por lluvias para Coyoacán y Tlalpan se activó a partir de as 17:45 horas y durará hasta las 23 horas de este viernes.

El centro de orientación vial reportó una bajada de agua en Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, debido a las fuertes lluvias.

Además de la alerta roja por lluvias, se espera la caída de granizo. Por ello, la dependencia encargada de la Protección Civil capitalina pidió a la población que tome medidas, como evitar cruzar puentes si el nivel de ríos y arroyos es alto, así como resguardar documentos personales en bolsas selladas y desconectar aparatos eléctricos.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, se inundó el Hospital Psiquiátrico de San Fernando, en Tlalpan.

También fue activada una alerta amarilla por lluvias en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.

La Secretaría de Gestión Integral de Agua reportó que atiende anegaciones de agua por las lluvias en puntos de Calzada de Tlalpan y en la alcaldía Álvaro Obregón.

También hay fuertes encharcamientos sobre Periférico, en Santa Úrsula, Tlalpan, desde esta tarde.