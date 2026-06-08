¿Buscas trabajo en México? El IMSS te tiene malas noticias sobre la creación de empleos

El trabajo formal en México cayó en mayo, tras la pérdida de 29 mil 922 plazas.

La creación acumulada de empleo formal en México retrocedió a 201 mil 605 puestos entre enero y mayo de 2026, tras la pérdida de 29 mil 922 plazas solo en el quinto mes del año, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El retroceso mensual, equivalente a una tasa de menos 0.1 por ciento, redujo el avance que el país había acumulado hasta abril, cuando sumaba 231 mil 527 nuevos puestos formales en el año.

Pese a la caída de mayo, el IMSS reportó 22 millones 718 mil 681 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la quinta cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de mayo.

Del total, el 86.8 por ciento correspondió a empleos permanentes y el 13.2 por ciento a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19 millones 730 mil 767, también la mayor afiliación registrada para un mismo mes de mayo.

El instituto atribuyó la pérdida mensual principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario, que suele reducir temporalmente el empleo durante este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

El organismo también señaló que el comportamiento de mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real mediante esquemas de simulación en el aseguramiento.

Un joven obrero repara una cornisa de un restaurante en la zona de la Condesa. (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava)

Según el IMSS, “si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría una trayectoria positiva en la generación de empleo formal”.

En los últimos 12 meses, el empleo formal creció en 346 mil 637 puestos, una tasa interanual de 1.5 por ciento.

Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con 13.5 por ciento; la industria extractiva, con 4.1 por ciento, y los servicios sociales y comunales, con 2 por ciento.

En contraste, la transformación cayó 1.4 por ciento y el sector agropecuario retrocedió 4.3 por ciento.

Por estados, destacaron Hidalgo, Estado de México y Oaxaca, con aumentos anuales superiores al cuatro por ciento.

¿Cómo están los salarios en México?

El salario base de cotización promedio alcanzó en mayo los 671.3 pesos diarios (unos 37.3 dólares), el nivel más alto para cualquier mes desde que existe registro, según el IMSS.

El salario presentó un aumento anual nominal de 41.3 pesos (unos 2.3 dólares), el quinto mayor incremento para un mes de mayo, mientras que en términos relativos avanzó 6.6 por ciento.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, al presentar una gráfica con el aumento del salario mínimo durante la conferencia Mañanera del Pueblo. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

El instituto también contabilizó a un millón 015 mil 999 de patrones. En plataformas digitales, el IMSS reportó un millón 554 mil 053 personas beneficiadas por la reforma del sector, de las cuales 197 mil 131 superaron el umbral de ingreso neto mensual y se convirtieron en puestos de trabajo.

También registró 57 mil 564 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 437 mil 600 de personas trabajadoras independientes. Aunque el IMSS es el principal indicador del empleo formal, el mercado laboral mexicano mantiene un amplio componente informal.

Según datos del Inegi citados en la nota base, al cierre de 2025 la informalidad laboral alcanzó al 55 por ciento de la población ocupada, con 32.9 millones de personas.