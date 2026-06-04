¿Home office para el Mundial 2026? Estas empresas podrían tenerlo, según la Ley Federal del Trabajo

El sector tecnológico es propicio para que las empresas puedan implementar esquemas de home office durante el Mundial 2026.

Unos afortunados capitalinos podrían disfrutar del partido México vs Sudáfrica el 11 de junio desde sus casas mientras trabajan.

Ante la expectativa que genera la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunas empresas en México analizan la posibilidad de flexibilizar sus esquemas laborales y permitir que parte de su plantilla trabaje desde casa durante el torneo.

De acuerdo con un estudio de la firma de consultoría de recursos humanos WTW, el 19 por ciento de las empresas en México contempla implementar esquemas de home office durante el Mundial 2026. Entre las organizaciones con mayor probabilidad de adoptar esta modalidad destacan aquellas que ya cuentan con infraestructura digital y modelos de trabajo flexibles.

Sectores con mayor posibilidad de ofrecer home office

Por la naturaleza de sus operaciones, los sectores con mayores probabilidades de permitir el trabajo remoto durante el Mundial son:

Tecnología y software , incluyendo empresas como Microsoft, Google y corporativos dedicados al desarrollo tecnológico.

, incluyendo empresas como Microsoft, Google y corporativos dedicados al desarrollo tecnológico. Financiero y bancario , con instituciones como Banco de México y American Express, que ya operan con herramientas digitales y esquemas de flexibilidad laboral.

, con instituciones como Banco de México y American Express, que ya operan con herramientas digitales y esquemas de flexibilidad laboral. Servicios corporativos y consultoría, agencias de marketing, medios de comunicación y corporativos multinacionales.

Algunas empresas podrían implementar esquemas de home office durante el Mundial 2026. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce)

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

El home office o teletrabajo está regulado en el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en los artículos 330-A al 330-K.

La legislación establece que, para efectos del teletrabajo, se entiende por tecnologías de la información y la comunicación el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones y dispositivos que permiten realizar actividades laborales, así como gestionar, almacenar, proteger y recuperar información.

Además, la modalidad aplica cuando una persona trabajadora realiza más del 40% de sus actividades laborales en su domicilio o en otro lugar elegido, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

Uno a tres días de trabajo remoto

Según el sondeo sobre presupuestos de incrementos y tendencias de prácticas de recursos humanos elaborado por WTW, de las empresas que prevén otorgar home office durante el Mundial 2026:

El 33 por ciento permitirá trabajar desde casa tres días por semana.

El 58 por ciento otorgará entre uno y dos días de trabajo remoto.

El 9 por ciento permitirá cuatro días o incluso toda la semana bajo esta modalidad.

El estudio refleja que, aunque la mayoría de las empresas mantendrá operaciones presenciales, una parte del sector privado considera ajustar sus esquemas laborales para facilitar el seguimiento de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.