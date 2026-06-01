Congreso de la CDMX aprueba iniciativa para hacer home office en temporada de lluvias

Cuando haya lluvias intensas en la CDMX, las empresas tendrán la alternativa de que sus empleados hagan home office.

El home office se hará realidad en la Ciudad de México… al menos durante la temporada de lluvias, según una iniciativa aprobada en el Congreso de la CDMX.

El Congreso aprobó una propuesta para modificar la Ley Federal del Trabajo para que los empleados realicen labores desde su casa en temporada de lluvias con el fin de ahorrar tiempo en traslados.

Además, la propuesta considera las complicaciones por inundaciones ocurridas en los últimos meses que afectan también al transporte público.

“Por unanimidad, este sábado las y los diputados capitalinos aprobaron el dictamen que modifica los artículos 57 y 68 Bis de dicha ley, por lo que será enviado por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a la Cámara de Diputados, para que continúe su proceso legislativo”, dice el comunicado del Congreso capitalino.

El dictamen detalla que cuando haya lluvias intensas, los encharcamientos ocasionen cierres viales e interrupciones en el transporte público, se realice home office.

¿Por qué el Congreso de la CDMX propuso home office en temporada de lluvias?

La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Leonor Gómez, con el fin de también ampliar el derecho a la desconexión digital al terminar la jornada laboral.

“(Esto) con independencia de la modalidad en que presten su servicio, porque el descanso no debe depender si una persona trabaja en casa, en la oficina, el campo, el comercio, la fábrica o cualquier centro comercial”, dijo la legisladora.

Leonor Gómez recordó que durante 2025 ocurrieron lluvias intensas por lo que “es un acto de profunda insensibilidad” exigir a los trabajadores su presencia obligatoria en la oficina bajo estas condiciones.

“Legislamos por la salud mental de los capitalinos, por su seguridad ante las inclemencias del tiempo y por un entorno laboral, justo, moderno y, ante todo, profundamente humano”, agregó la diputada de Morena.

CDMX tendrá ‘puente’ por el Mundial 2026

Al mismo tiempo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció este lunes que se suspenderán las clases en la capital del país el próximo 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026.

“Es el día de la inauguración nada más”, dijo la mandataria capitalina quien agregó que las actividades se suspenderán en las escuelas públicas de educación básica, en secundaria y media superior.

Tras la inauguración del Mundial 2026 se realizará el partido de México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El Gobierno capitalino también tenía la propuesta de que se realizara home office durante los días del Mundial; sin embargo, aseguró que dicha decisión dependerá de cada empresa al pensar en la movilidad de sus empleados.

La alternativa fue adoptada por el Instituto Nacional Electoral (INE) que anunció home office para sus empleados y los Consejeros durante los días del Mundial al considerar el tránsito al sur de la CDMX.