‘Calorcito’ en CDMX y Edomex: Así estará el clima para el martes 2 de junio

Así estará el clima para la CDMX y Edomex el 2 de junio.

El Valle de México se alista para un martes 2 de junio con condiciones climáticas diversas. Se esperan temperaturas que irán desde los 7°C en Toluca hasta los 28°C en Ecatepec, presentando un panorama variado para sus habitantes.

¿Qué temperaturas tendrá la CDMX y Edomex este martes?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 12.7°C y una máxima de 27.0°C, con un cielo poco nuboso y vientos de 8 km/h. Se recomienda mantenerse hidratado.

Toluca, en el Estado de México, experimentará un martes más fresco, con una mínima de 7.0°C y una máxima de 22.7°C. El cielo estará medio nublado y el viento será de 3 km/h, siendo la ciudad con las temperaturas más bajas.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este martes 2 de junio?

Para Naucalpan, el pronóstico indica una mínima de 12.3°C y una máxima de 26.7°C, con cielo poco nuboso y vientos de 8 km/h. Ecatepec tendrá una mínima de 13.0°C y una máxima de 27.7°C, con cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias importantes para la Ciudad de México y el Estado de México este martes. Las condiciones de cielo despejado a medio nublado predominarán, con vientos ligeros que no superarán los 8 km/h.

¿Cómo estará el clima en la zona durante la semana?

El pronóstico general para los próximos tres días en la región del Valle de México es el siguiente:

Martes 2 de junio : Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h. Miércoles 3 de junio : Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h. Jueves 4 de junio: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia del clima para los primeros días de junio muestra temperaturas estables, con máximas alrededor de los 27°C y mínimas que variarán entre 12°C y 13°C. Se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia el jueves, pero sin pronóstico de lluvias fuertes.

¿Qué recomendaciones seguir ante estas condiciones?

Ante las temperaturas elevadas, especialmente en la Ciudad de México y Ecatepec, se aconseja beber abundante agua y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día para prevenir golpes de calor. La hidratación es clave.

Para quienes salgan, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Aunque no se esperan lluvias, llevar un paraguas pequeño puede ser útil en caso de cambios inesperados, especialmente en zonas con mayor nubosidad.

¿Dónde consultar información climática oficial y confiable?

Para obtener la información más actualizada sobre el clima en el Valle de México, se recomienda consultar los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades de Protección Civil también ofrecen avisos importantes y consejos de seguridad.

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