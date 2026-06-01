Peso ‘sufre’ por decisión de Irán de paralizar negociaciones con EU: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 1 de junio.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar este lunes 1 de junio después de que Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz que termine la guerra en Medio Oriente.

“Las conversaciones y el intercambio de documentos a través de mediadores”, quedaron suspendidas, informó la agencia semioficial Tasnim, esto después de que Israel retomó una ofensiva en el Líbano.

La noticia ‘disparó’ de nuevo los precios del petróleo: La mezcla WTI subió 7.53 por ciento a los 93.94 dólares, mientras que el crudo Brent avanzó 6.52 por ciento a los 97.06 dólares.

¿Cuándo se deprecia el peso ante el dólar?

El peso pierde 0.22 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, 5 centavos más con respecto al cierre del 29 de mayo.

“La depreciación del peso ocurre a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense, ante la noticia de que Irán cortará su comunicación con Estados Unidos a través de mediadores y que procederán al ‘cierre completo’ del Estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab al Mandab, que comunica el Mar Rojo con el Golfo de Adén”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 17.78 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.51 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.16 por ciento.

La moneda que más se deprecia ante el dólar es el rublo ruso, que pierde 1.63 por ciento. Le siguen el dólar neozelandés con 0.95 por ciento; el florín húngaro con 0.85 por ciento; el franco suizo con 0.75 por ciento, y el rand sudafricano con 0.66 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg