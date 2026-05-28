EU e Irán acuerdan extender el alto al fuego por 60 días... pero falta ‘el visto bueno’ de Trump

Los precios del petróleo cayeron hasta cerca de 94 dólares por barril tras conocerse la noticia. (Foto: AP)

Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para extender una tregua y avanzar hacia un pacto que ponga fin a la guerra, según informó Axios, lo que hizo caer los precios del petróleo ante las expectativas de que el conflicto de tres meses podría acercarse a una resolución.

El acuerdo contempla una extensión de 60 días del alto al fuego y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, señaló Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses y a una fuente regional involucrada en las conversaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún debe aprobar los términos, agregó el reporte.

Los precios del petróleo cayeron hasta cerca de 94 dólares por barril tras conocerse la noticia, luego de haber subido previamente por una perspectiva más pesimista sobre un acuerdo. El informe de Axios llevó al S&P 500 a un nuevo máximo histórico.

El memorando de entendimiento establecería que el tránsito marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz será “sin restricciones”, según Axios. Irán tendría que retirar todas las minas del estrecho en un plazo de 30 días, de acuerdo con el reporte.

Nuevo acuerdo se da tras violar el alto al fuego entre EU e Irán

La noticia se produjo tras enfrentamientos durante la noche entre Estados Unidos e Irán, en los que ambas partes acusaron a la otra de violar el alto al fuego que comenzó a principios de abril.

Las fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes lanzados contra un buque comercial y atacaron una unidad de lanzamiento cerca del estrecho de Ormuz, según un funcionario estadounidense, quien afirmó que los ataques fueron defensivos y que el alto al fuego sigue vigente. Irán, por su parte, atacó la base estadounidense desde donde se realizaron los ataques, informó Press TV en una publicación en X.

Estados Unidos y Kuwait afirmaron que el Estado del Golfo interceptó un misil balístico lanzado por Teherán hacia el país.

En declaraciones realizadas el miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que ninguna nación controlará Ormuz, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para resolver el conflicto.

¿Qué efectos a tenía el cierre del estrecho de Ormuz?

El cierre efectivo de la vía marítima desde que comenzó la guerra a fines de febrero ha restringido cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, provocando un alza de precios y un aumento de la inflación.

“Son aguas internacionales”, dijo Trump durante una reunión de gabinete. “El Estrecho va a estar abierto para todos” y Estados Unidos “lo vigilará”.

Trump no indicó qué medidas podría tomar Estados Unidos para garantizar el libre tránsito de embarcaciones.

El Tesoro estadounidense dijo que tomó medidas contra la Persian Gulf Strait Authority de Irán, acusándola de lanzar un nuevo intento “de monetizar su campaña de terrorismo patrocinado por el Estado mediante la extorsión a embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Embarcaciones deben pagar peaje en Ormuz a Irán

Irán ha ampliado la jurisdicción que reclama y estableció nuevas reglas para los barcos que buscan cruzar la vía marítima. Eso implica que las tripulaciones deban tratar con la nueva agencia iraní y, en algunos casos, reciban solicitudes de pago de hasta 2 millones de dólares para obtener un paso seguro.

La Guardia Revolucionaria Islámica dijo que 26 barcos comerciales y petroleros transitaron por la vía marítima en las últimas 24 horas tras obtener permiso, informó la agencia semioficial Tasnim, citando un comunicado de la IRGC. Agregó que embarcaciones que intentaron ingresar sin autorización al golfo Pérsico fueron detenidas por las fuerzas navales iraníes.

Solo dos barcos fueron observados transitando hacia el Golfo, mientras que un petrolero chino aparentemente se detuvo a mitad de su trayecto de salida, según datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún debe aprobar los términos, agregó el reporte. (BONNIE CASH / POOL/EFE)

Trump también bloqueo paso a puertos de Irán

El presidente estadounidense ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes y pidió a sus aliados colaborar con el esfuerzo para abrir el Estrecho y permitir que las embarcaciones comerciales reanuden un tránsito seguro. También ha amenazado con retomar grandes ataques aéreos contra Irán, aunque con pocos resultados hasta ahora.

Trump ha seguido sugiriendo que un acuerdo está cerca, pero se encuentra atrapado entre las exigencias iraníes de poner fin a los ataques y obtener alivio financiero, y la presión de los sectores republicanos más duros para terminar el trabajo, o al menos evitar firmar un mal acuerdo.

Aumentando el desafío están también los propios comentarios de Trump a lo largo de los años criticando a sus predecesores por firmar o considerar acuerdos similares al que hoy tiene más posibilidades de éxito.

¿Cómo van las negociaciones entre EU e Irán?

Tanto Irán como Estados Unidos han dicho que sus conversaciones, mediante mediadores como Pakistán y Catar, avanzan positivamente.

Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, dijo el martes que se necesitarían algunos días más para alcanzar un acuerdo. Una delegación iraní regresó esta semana a Teherán tras conversaciones en la capital catarí que lograron avances importantes, según un diplomático con conocimiento de la visita.

Las dos partes, que acordaron un alto al fuego a comienzos de abril, también necesitan acordar qué parte de los 24 mil millones de millones en activos financieros de Irán será desbloqueada y con qué rapidez.

El jueves, la agencia semioficial Tasnim informó que Teherán quiere que todos los activos bloqueados por Estados Unidos sean liberados.

Trump dijo el miércoles que “no estamos hablando de ningún alivio de sanciones: ni dinero, ni nada”. Pero luego agregó: “Cuando se comporten adecuadamente y hagan lo correcto, les permitiremos tener su dinero”.