El ‘regalito’ de Morena a magistrados: Podrían durar 17 años en el cargo por reserva de Sergio Gutiérrez

La Cámara de Diputados aprobó una modificación para que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse y acumular hasta 17 años en el cargo.

De último minuto, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, propuso una reserva en la reforma al Poder Judicial para que los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto participen en la elección judicial de 2028.

“Con esta reforma se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros y magistrados y jueces de distrito que tuvieron en aquella reforma la opción de postularse a la elección que seguía. Y en aquel momento no se contemplaron las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, comentó Luna al presentar su reserva.

Los tres magistrados fueron elegidos por el Senado de la República en 2016 para un periodo de nueve años. Aunque su encargo terminaba en 2025, la reforma judicial de López Obrador extendió su periodo un año más.

Sin embargo, el aplazamiento de la elección judicial provocó que su permanencia se extienda hasta 2028 y, en caso de participar en la contienda electoral, podrían reelegirse por seis años más y concluir oficialmente su encargo hasta 2034.

Los tres magistrados enfrentan señalamientos por presuntamente conformar un bloque favorable al gobierno en turno y emitir resoluciones con inclinación política en asuntos que involucran al oficialismo.

‘Regalo’ a magistrados divide a Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, criticó la propuesta de Luna y acusó que estaba “llena de trampas” para restaurar la reelección, por lo que consideró que viola la Constitución.

Agregó que la reserva contradecía la filosofía de los cambios impulsados desde 2024 para “acabar con las castas que se perpetúan en los tribunales”.

En tanto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, respaldó la reserva de Sergio Gutiérrez.

Diputados de oposición recordaron a Morena su discurso contra la reelección, los privilegios y la permanencia prolongada en el poder. Sin embargo, esos argumentos no impidieron que el bloque oficialista aprobara la propuesta por mayoría calificada.

Sheinbaum evita posicionarse sobre reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir un posicionamiento respecto a la reserva que permitirá la reelección de los magistrados del TEPJF. Comentó que fue una determinación del Congreso.

La reforma que propone aplazar la elección judicial hasta 2028 fue turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación.

El proyecto incorpora la reserva impulsada por Sergio Gutiérrez Luna para permitir la reelección de magistrados del TEPJF.