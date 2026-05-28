México tiene potencial para atraer inversiones pese a incertidumbre por T-MEC

Los analistas coincidieron en que México ha mostrado resiliencia económica pese al entorno internacional complejo.

México mantiene condiciones para seguir atrayendo inversión y consolidarse como socio estratégico para Estados Unidos, pese al entorno de incertidumbre comercial y geopolítica que rodea la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), coincidieron especialistas durante su participación en el foro El Financiero Meet Point Virtual.

Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, consideró que el país podría recuperar tasas de crecimiento económico más cercanas a su potencial si logra alcanzarse un acuerdo comercial claro en los próximos meses.

“México va a seguir siendo competitivo hacia el mercado de Estados Unidos y esa competitividad va a ser que atraiga las inversiones y México pueda retornar a crecimientos más cercanos al potencial”, afirmó.

El especialista reconoció que persisten factores de incertidumbre desde 2024, tanto externos como internos, incluyendo tensiones geopolíticas y comerciales; sin embargo, se mostró optimista respecto al mediano plazo para la economía mexicana.

Fijar reglas del T-MEC fortalecerán inversiones

“Sí soy muy positivo con México en el mediano plazo, tomando en cuenta la relación que tiene México en el comercio global y con Estados Unidos”, señaló.

Ruiz añadió que una eventual definición de las reglas comerciales dentro del T-MEC permitiría fortalecer el flujo de inversiones hacia el país.

“Si se llega a un acuerdo, tal vez retrasándose hacia 2027, esperemos mejor antes, y queden las reglas del juego mucho más claras”, dijo.

Juan Carlos Baker, director general de Ansley Consultores Internacionales y exsubsecretario de Comercio Exterior, afirmó que México ha mostrado resiliencia económica pese al entorno internacional complejo.

¿Cómo puede ayudar México a facilitar revisión del T-MEC?

Baker destacó el desempeño reciente de la inversión extranjera y la actividad económica observada en distintas regiones del país, aunque reconoció que aún existen desafíos internos que deben resolverse para consolidar el crecimiento.

“Hay una serie de factores internos en el país que no dependen del T-MEC y que tenemos que encargarnos”, advirtió.

Entre ellos, mencionó la necesidad de facilitar nuevas inversiones, ejecutar proyectos de infraestructura y reducir factores que generan nerviosismo entre inversionistas.

No obstante, el exnegociador del T-MEC consideró que el gobierno federal ya comenzó a implementar medidas orientadas a mejorar el entorno de inversión.

Baker también advirtió que los próximos meses podrían estar marcados por episodios de volatilidad e incertidumbre derivados de la revisión comercial con Estados Unidos.

“Tenemos que ser muy conscientes de que el proceso hacia los próximos meses puede ser turbulento”, señaló.

Pese a ello, pidió evitar decisiones precipitadas ante la falta de información definitiva sobre el rumbo de las negociaciones. “No hay que estar nerviosos. Creo que lo peor que podemos hacer es tomar decisiones en un momento en donde no tenemos toda la información”, subrayó.

En tanto, Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), aseguró que el sector mantiene confianza en que México y Estados Unidos alcanzarán acuerdos favorables dentro de la revisión del tratado.

“Estoy seguro de que vamos a llegar a un buen acuerdo. Soy optimista y creo que nos necesitamos”, afirmó.