Empresarios ven canal directo con Economía pese al fin del ‘Cuarto de Junto’ en revisión del T-MEC

Empresarios automotrices señalan que tienen coordinación con el gobierno de México, mientras se discute el T-MEC con EU.

La industria automotriz aseguró que mantiene una relación estrecha y coordinada con la Secretaría de Economía en medio de la preparación de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pese a que el tradicional mecanismo de consulta empresarial conocido como “Cuarto de Junto” dejó de operar bajo ese nombre.

Durante su participación en el foro El Financiero Meet Point Virtual, Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), afirmó que el diálogo entre el gobierno federal y el sector privado continúa funcionando de manera permanente, especialmente en temas relacionados con las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

“Está funcionando bien. Si bien el nombre cambió, le quitaron Cuarto de Junto, pero la consulta sigue estando”, afirmó el representante empresarial.

El directivo explicó que existe comunicación constante con el secretario de Economía y su equipo, así como coordinación durante las visitas y reuniones que sostienen en Washington en torno a la revisión del T-MEC y otros temas comerciales.

“Trabajamos de la mano con el secretario Ebrard y su equipo, estamos muy coordinados en todos, inclusive cuando vamos a Washington”, señaló.

Garza Garza subrayó que la industria automotriz no se siente excluida del proceso de diálogo ni de la definición de posiciones comerciales frente a Estados Unidos.

Incluso, detalló que mantiene contacto frecuente con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, para revisar asuntos relacionados con la agenda comercial y automotriz.

Al respecto, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, consideró que el sector empresarial mexicano será un actor clave para impulsar acuerdos durante la revisión del T-MEC, particularmente frente a las tensiones comerciales y regulatorias recientes entre México y Estados Unidos.

El especialista reconoció que algunas reformas impulsadas en México, como los cambios en materia energética y judicial, han generado incertidumbre entre inversionistas y empresas estadounidenses.

“La reforma judicial ciertamente no ayuda. Entonces, eso te pudo generar algo de incertidumbre”, afirmó.

No obstante, Ruiz consideró que las empresas estadounidenses mantienen interés estratégico en México debido a su papel dentro de las cadenas regionales de manufactura y exportación.

“Ellos saben que el valor de México en el mediano plazo está ahí. El invertir en México, el ser parte de esta cadena de producción es muy importante”, señaló.

El economista agregó que el sector privado podría desempeñar un papel relevante para presionar al gobierno de Estados Unidos y facilitar acuerdos que permitan mejorar las condiciones del tratado comercial.